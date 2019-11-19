上海國際藝術節 吸560萬人次
2019-11-19 01:50聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
隨著安德魯．曼茲、黃蒙拉與北德廣播愛樂樂團音樂會17日晚奏響於上海大劇院，歷時31天的第21屆中國上海國際藝術節緩緩落下帷幕。
中新社報導，今年藝術節期間，來自65個國家和地區的15000餘名藝術工作者相約上海，舉辦各類活動350多項，線上線下惠及觀眾560多萬人次；42台中外舞台演出劇目先後在滬獻演，平均出票率和上座率近九成，出票率達100%的劇（節）目有15部。
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對於滬人而言，近一個月的文化生活可謂劇場打卡不斷、好劇分享頻頻。如著名程派青衣張火丁與學生同台獻演的拿手好戲「鎖麟囊」等讓觀眾大呼過癮，一票難求的火爆背後，亦傳遞著優秀傳統文化薪火相傳的匠心；首次集結全院最全陣容來華的義大利斯卡拉歌劇院受到了申城觀眾的熱情歡迎。
中國上海國際藝術節演出交易會也已成為「一年一盼」的盛事，越來越多中外藝術家、製作人將此平台作為新作的交易、推廣首發地。據透露，本屆交易會共有來自44個國家和地區的代表參會，推介演出總數26台，創投項目14項，交易雙方以多種形式達成共計510個意向。
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