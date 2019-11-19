葡萄酒莊 甘肅休閒旅遊新熱點

2019-11-19 01:50 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



甘肅省武威市涼州區的河西走廊地區是中國著名的葡萄酒主產區之一。這裡位於北緯38度的葡萄種植「黃金緯度」上。祁連山純凈的雪水、較大的晝夜溫差，使甘肅的葡萄酒芳香濃郁，優勢明顯。

如今，甘肅省釀酒葡萄種植面積達30萬畝，葡萄酒生產企業有19個。這些葡萄生產基地和葡萄酒廠幾乎都分布在河西走廊沿線。

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在武威市涼州區，上萬畝的葡萄園與遠處的祁連山互相輝映，十分壯觀。這些葡萄園不僅帶來可觀的經濟收益和發揮防風固沙、涵養水源、提高綠化覆蓋率的生態效益，還成為遊客們競相參觀的熱門景點。

新華社報導，深厚的歷史文化、多樣的地理環境和氣候賦予了甘肅豐富的文化旅遊資源：敦煌莫高窟、麥積山石窟、嘉峪關關城等世界文化遺產遍布，七彩丹霞地貌、連綿不斷的祁連雪山風景如畫……這些著名的景點吸引著眾多中外遊客前來甘肅體驗絲路之旅。

葡萄酒莊、休閒療養相結合的旅遊新業態，正成為古絲綢之路沿線文化和旅遊融合發展的新動力。在甘肅酒泉市、武威市等地風格各異的葡萄酒莊對遊客開放，酒莊裡的各類美酒琳瑯滿目。遊客在品嘗美酒的同時，還能看到葡萄破碎、發酵、存貯、調配等釀酒全過程，並親身體驗葡萄酒釀造。無處不在的葡萄酒芳香與濃厚的葡萄酒文化交織在一起，使葡萄酒莊成為當地休閒旅遊的新熱點。

白天，遊客們在葡萄酒莊體驗釀酒；晚上，遊客們品著葡萄酒漫步莊園，看月亮、數星星…，古絲路沿線不只是令人仰望的歷史文化高地，同樣可以成為可親可近的樂園。

一些酒莊還設立私人紅酒酒窖，酒莊提供專業的私人美酒存放空間，延長紅酒壽命。