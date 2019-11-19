旅交會昆明閉幕 75國參展

2019-11-19 01:50 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為期三天的2019中國國際旅遊交易會在昆明滇池國際會展中心17日落下帷幕。展會吸引了來自75個國家和地區的專業展商參展，累計參觀者達8萬人次。 中新社 分享 facebook 2019中國國際旅遊易會交易會（簡稱「旅交會」）舉行期間，各旅行商馬不停蹄地約見中國合作夥伴，洽談旅遊合作業務。

新華社報導，中國國際旅遊交易會創辦於1998年，現已發展為亞太地區規模最大、影響最廣泛的專業旅遊展會之一。

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本屆旅交會15日至17日在雲南昆明舉行，由中國文化和旅遊部、中國民用航空局、雲南省人民政府共同主辦，展區面積達9萬平方米，展位總數3866個，吸引了來自75個國家和地區的參展商和來自全球近700名採購商。

中國文旅部相關負責人15日在旅交會開幕式上表示，旅遊業已成為全球經濟增長的重要引擎，2018年中國入出境旅遊總人數達2.91億人次，同比增長7.8%。中國連續多年保持世界第一大出境旅遊客源國和全球第四大入境旅遊接待國地位。他表示，中國各級文旅部門將繼續做大產業規模，推動國際間文旅交流合作，為各國提供市場機遇，實現共同發展。

文旅部國際交流與合作局二級巡視員張忠志表示，本屆交易會更加突出交易洽談，展會現場開闢專業洽談區，為報名參加洽談的國內參展商和海外受邀旅行商安排洽談活動。

來自澳大利亞的旅行商雅各布說，他是首次參加旅交會，但從事中國入境遊已經很多年了，每年組織約3000名澳大利亞、美國、英國的旅客到中國。

他說，北京、上海、西安、麗江、香格里拉等地都是非常受歡迎的旅遊目的地。中國旅遊市場潛力巨大，而且還在快速發展，帶來很多機會。