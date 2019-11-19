福建漳州／土樓王國 神話般的山區建築

2019-11-19 00:30 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／福建漳州報導



二宜樓「陰泉」和「陽泉」兩井，組成太極陣型。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 福建土樓，是世界上獨一無二的大型民居建築，有46座被正式列入世界文化遺產名錄。而福建南部的漳州市，土樓遍布於南靖、華安、平和、詔安、雲霄、漳浦等山區，以造型奇異、風格獨特被譽為「神話般的山區建築」。漳州土樓有800多座，堪稱土樓王國，也是大陸土樓最多的地方；而漳州華安縣仙都鎮大地村的「二宜樓」，是大陸第一座被列為國家級文物保護單位的圓土樓，是福建土樓的優秀代表作，有「土樓之王」、「國之瑰寶」美譽。

二宜樓是「鄉飲大賓」蔣氏14世蔣士熊於清乾隆5年起建，歷時30年完成，距今有230年，為圓土樓古民居傑出代表；以規模宏大、設計科學、布局合理、保存完好著稱。

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「土樓之王」二宜樓 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

二宜樓，建築平面與空間布局獨具特色，防衛系統構思獨創，占地面積9300平方公尺，外環高4層、通高16公尺，外牆厚達2.53公尺，外徑73.4公尺。整座樓為雙環圓形土樓，分成16單元，共有房間213間。樓內中庭空地有兩口井，分名為「陰泉」和「陽泉」，組成太極的陣型。就算井外溫度一致，兩泉的泉水溫度還是會相差一度。

二宜樓展現了許多獨特的土樓設計，出入大門採花崗石砌築，在門上設有孔隙，儲有水器，可防禦敵人火攻時滅火之用。門旁的傳聲洞，可傳入聲音，卻不會露出漏洞直通內部。此外，頂層的「隱通廊」，可通行土樓一圈，不受各住戶獨立隔間阻隔；遇盜匪來襲，各戶可進入通道防備；牆上鑿開內大外小的窗洞，遇襲時可投石射擊。甚至平時作為下水道的暗道，在緊急狀況時也可掀開蓋子，作為進出的密道之用。諸多設計，讓土樓防禦功能達到最嚴密的防護。

二宜樓牆上彩繪的西洋美女，是當時中西文化交流的見證。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

樓內的裝飾布置精美講究，存有彩繪壁畫952處，木雕349件，楹聯163副，在福建眾多土樓中是獨有的，在中國古民居中亦屬罕見，堪稱民間藝術珍品。在3、6、10單元的牆上、天花板上張貼1931年的「紐約時報」、1932年美國「紐約晚報」，牆面上還繪有西洋鐘、西洋美女，並標注譯文的壁畫，是當時中西文化交流的見證。

除了「土樓之王」二宜樓，漳州平和縣大溪鎮，有一座方形大土樓，是目前發現的世界最大、居住人數最多的土樓－莊上土樓。

莊上土樓因葉姓客家人居住，故又名「莊上客家土樓」，建於清順治至康熙年間，為明末清初天地會首領葉沖漢祖居地。平面形狀呈前方後圓，南北相距220公尺，周長700多公尺，樓高9公尺，建築面積9000多平方公尺，占地34650平方公尺。不愧是土樓中的「巨人」。

土樓內部建築分內外兩環，均為穿斗式木構梁架，外環三層，共有142個單元。土樓有東、西、南、北四個大門及1處小東門，住著180多戶、1300多人。樓內除住房外，社會生活諸多功能所需的公共建築和設施，應有盡有，是中國農村傳統社會的縮影。