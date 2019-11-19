福建漳州／漳州古城 歷史文化名城

2019-11-19 00:30 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／福建漳州報導



香港路上明代石牌坊，雕工精美。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 漳州自唐垂拱二年建州，至今已有1300多年歷史；「漳州古城」是漳州最有價值的核心區，地處商貿繁華的城市中心區，又是歷史建築、傳統文化集中的老城區，「唐宋古城、明清街區、民國風貌、閩南韻味、僑台同輝」，是其最佳概括；它還是全大陸唯一一個有溫泉的歷史文化名城。

漳州古城現仍較為完整地保留唐宋以來「枕三台、襟兩河」的自然風貌，「以河為城、以橋為門」的築城型制及9街13巷的街道格局，獲得聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護專案榮譽獎。

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保存完好的宋明古廟－漳州文廟，是漳州城內現存最大的古建築群，建於宋代，歷史上，朱熹、鄭成功、黃道周都曾到此廟祭祀孔子。夜色下，「德配天地」與「道冠古今」兩座古牌坊矗立在文廟的大門前，古香古色。

台灣路，古稱「府學前街」，是歷史文化古街。20世紀初，湧現天益壽老藥店、萬圓錢莊、捷祥布店、金可行鞋莊、瑞苑茶莊等名店；「商務印書館代理處」的牌匾，說明了上個世紀初新文化運動對漳州古城的深刻影響。

香港路古稱「南市街」，形成於唐代，是唐宋至明清時期漳州古城的中軸線。清末至民國初期，由於工商業的發展，香港路逐漸成為漳州南部的主要商業街，至今仍保留有明清至民國期間的歷史風貌建築；其中兩座明代石牌坊「尚書探花」和「三世宰貳」，工藝精湛，坊上可見西洋大力士哨子石雕，說明當時中西文化交融盛況。

夜晚的古城在夜景燈光下，讓遊客感覺舒適而靜謐。逛逛台灣路、香港路，蓮子圓、肉粽、滷麵、沙茶麵、四果湯、五香麵各色美食小吃，每樣都吸引人駐足。還有文廟旁的「漳州現代文壇三大家」楊騷、林語堂、許地山紀念館，裡面展示的相關文物史料，予人豐盛的心靈宴饗。