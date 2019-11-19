福建漳州／隱藏在大山中的世外桃源 官畬村

2019-11-19 00:31 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／福建漳州報導



官畬村村口，充滿畬族風情的門樓。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 在華安縣新圩鎮大山中，有一座村莊住的少數民族，他們對愛情忠貞不渝，始終相信天長地久，白頭偕老；有語言、沒有文字，崇拜鳳凰。他們是畬族人，這個村莊叫「官畬村」，現已是世外桃源的旅遊村。

官畬村是中國少數民族特色村寨，是福建省唯一以「畬」字命名的畬族民族村，也是大陸僅存為數不多的少數民族原生古村落。官畬村形成於清順治年間，至今有350多年歷史，鳳凰圖騰是畬族的文化象徵；祖杖又稱龍首杖、法杖，是畬家顯示遠祖象徵物，每一家族有一根祖杖，祖杖雕刻作龍頭，也是畬族圖騰的主要標誌。

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七星瓢蟲屋，造型鮮艷可愛，為網紅打卡熱點。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

大陸各地發展美麗鄉村旅遊，官畬村以其居住地獨特景觀，發展畲族風情旅遊。走入官畬村，村口鳳凰跟龍首杖圖騰組成的官畬門樓，讓人眼睛為之一亮。進入村中，不少屋子外面牆壁彩繪著畬族的民俗民風畫作，將村子妝點出濃濃的畬族風情。村裡廣場樹立祖杖，有一株350歲的「桂花王」，見證畬族男女對愛情的堅貞。

畬族祖先忠勇王塑像 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 再往前走，一片山坡地上，一個挨著一個、胖胖可愛的「彩色瓢蟲」，令遊客忍不住出聲驚呼。它們不是真正的瓢蟲，而是一棟棟的民宿「七星瓢蟲屋」。景區負責人陳奕能介紹，把民宿建成瓢蟲屋形狀，還是從台灣引進的概念，孩子們尤其喜歡。瓢蟲屋頂有天窗，晚上打開天窗，望著滿天星斗，所有煩惱隨蟲鳴而去。現在每逢假日，瓢蟲屋供不應求，已成為官畬村的代名詞。

在官畬村休閒度假，品畬族特色菜烏米粽、南瓜煲、蒜香雞，喝著清香撲鼻畬家茶葉；眼看鳳凰台上原生態的畬族風情舞蹈，聽著清脆悅耳的畬族歌謠；美麗的畬族女孩，獻上代表熱情迎接遠方客人的山哈帶，醉了山水，人也醉了。