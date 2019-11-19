福建漳州／乾隆武進士 鍾騰村榜眼府

2019-11-19 00:31 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／福建漳州報導



莊上土樓，景色秀美。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 漳州平和縣霞寨鎮鍾騰村，有座距今200多年歷史、具閩南特色的榜眼府，是清朝辛丑科（西元1781年）武進士、欽點榜眼黃國梁的府第。

清乾隆時，鍾騰村人黃國梁生於貧苦農家，才華聰慧，身材魁偉。他19歲考中秀才，21歲考中武舉人，清乾隆辛丑年，25歲進京會考辛丑科，高中進士。在同年朝廷殿試中，獲一甲二名，以大刀絕技「魁星踢斗」驚服天下，乾隆皇欽點為「榜眼及第」，授封「御前侍衛郎」，任職終身。

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黃國梁竭盡忠誠，功德昭彰，乾隆皇為表彰他的功勞，特賜白銀1萬3千多兩，於庚戌年在其故里鍾騰村（原名銅陵村）、祖居地和出生地朝陽樓對面，選擇風水寶地，建造一座頗具規模的宮殿式建築「榜眼府」；乾隆親筆題寫「榜眼及第」的金匾，懸掛於府第正廳中堂。

榜眼府是漳州市罕見的武科文物古跡，黃國梁中榜眼後，故里青年以他為榜樣，形成剛健習武風氣，講武德、張正氣，當時以「鍾騰能不能有名氣，看溪平榜眼府讀書後代」來激勵青年。

榜眼府「雙峰聳秀」門樓，以遠景雙峰山而取名。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

榜眼府雄偉壯觀，府內雕梁畫棟，巧奪天工。以宮殿式正廳大堂為主建築，配以南北側室，前為廣場，圍以院牆，大堂正面為照壁，北向特設門樓一座，面向京城；大門外有池塘，整座府第造型布局酷似穩伏在水中的巨大螃蟹。

整座建築以石條為基，青磚為砌牆，精選優質木料為梁桷，木工架屋匠心獨運，疊木轉梁，沒有用一枚鐵釘。石板青磚皆精心挑選，如青磚用料要經過厚度統一規格、平直和人工水磨等三關。現榜眼府磚石牆體仍十分牢固，而且磚塊之間的密合度很高，刀片也難插入。