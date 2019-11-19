廣州南沙國際郵輪母港 開港

2019-11-19 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



歌詩達郵輪「新浪漫」號17日停靠廣州南沙國際郵輪母港。當日，中國規模最大的郵輪母港綜合體—廣州南沙國際郵輪母港開港運營。 中新社 分享 facebook 可停靠世界上最大噸位郵輪的廣州南沙國際郵輪母港17日開港。這是目前大陸建築面積最大的郵輪母港綜合體，首次實現了與地鐵無縫銜接，並安裝了國內功率最大的岸電設備以實現綠化環保。

新華社報導，廣州南沙國際郵輪母港位於廣東自貿試驗區南沙片區，由中交集團於2015年8月投資建設。該項目規劃岸線1600米，目前建設的一期工程岸線總長770米，建成了可停靠22.5萬噸和10萬噸的郵輪泊位各1個，年設計通過能力達75萬人次。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

出席當天儀式的中國交通運輸協會會長胡亞東說，南沙國際郵輪母港是華南地區最重要的郵輪港口之一，可以停靠世界上最大噸位的郵輪，它的辦票櫃檯和口岸查驗通道數量位於國內前列。

目前世界上最大郵輪是皇家加勒比國際郵輪公司的「海洋魅力號」，噸位為22.5萬噸。

當日，近1200名遊客登上停靠在該港主泊位的歌詩達郵輪「新浪漫」號，開啟了從廣州南沙到日本八重山諸島的首航之行。

廣州南沙國際郵輪母港運營管理有限公司相關負責人介紹，目前，南沙國際郵輪母港已開通到香港、日本、越南、菲律賓等地的9條航線，郵輪目的地12個，是東南亞航線最多的郵輪港口之一。

數據顯示，廣州國際郵輪業務自2016年1月啟動以來，已運營出入境郵輪320航次，接待出入境旅客超過120萬人次，業務規模連續三年位居全國第三位。

業內人士認為，「粵港澳大灣區發展規劃綱要」發布後，灣區郵輪經濟方興未艾，在郵輪旅遊、郵輪製造和郵輪服務等方面迎來重要發展機遇。