綿竹清平 過羌歷年 喝咂酒唱山歌

2019-11-19 01:51 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



德陽綿竹清平，仍然保留過羌歷年的習俗，圖為婦女穿上羌族服飾，準備表演。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 羌族，大陸西部一個古老的民族，被稱為「雲朵上的民族」。羌歷年，在羌語中稱作「日美吉」，時間是每年農曆十月初一，也是羌族最隆重的傳統節日。如今，在四川省德陽市的綿竹清平，仍然保留著過羌歷年的習俗。

清平古稱「氐羌城」，歷史上曾被土司統領，山高林密，物產豐富，一條茶馬古道直通羌藏地區，清平正是這條古道上的重要驛站，羌、漢雜居，和諧共處。雖然時光荏苒，但清平的羌族人至今仍然保持著本民族的習俗；除了遠近聞名的羌漢山歌，每年的羌歷年更是當地最熱鬧的節日。

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羌歷年這天，男女老少都會穿上色彩鮮豔的民族服裝，載歌載舞，歡慶豐收。羌歷年也吸引著大批遠方的客人，一些美食家會專程驅車來過羌歷年；因為火炕臘肉、長年糕（又稱腳板饃）、大年糕（五穀雜糧加臘肉丁）等美食，只有此時才有。

另外，「喝咂酒」也是羌族獨特的過年儀式，長者帶領全家跪拜祖先和諸神，然後打開一壇陳年釀酒，老人先盛一罐獻給眾神，之後其他人才可將吸管插入酒罈，開始吸吮咂酒，代代相傳，千年不變。

每逢羌年，清平山鎮一片喜慶祥和，親朋好友互道祝賀，相互迎請。能歌善舞的羌人還會表演民族特色節目，為外來賓客獻上羌紅，唱起「羌紅貴人戴喲，納吉納嚕（意為吉祥如意）喲」的歌詞。近年來，隨著當地大力開發民俗旅遊、生態旅遊，羌歷年的知名度和影響力也逐步擴大，已經成為當地獨具特色的文化品牌。