北海南珠 冬季豐收在望
2019-11-19 01:51聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
中共北海市委常委、宣傳部部長、副市長黃江日前在廣西南寧通過新聞發布會披露，北海市今年春季插核珠貝1200萬貝，收採去年秋季插核南珠400斤，冬季採珠豐收在望。 中新社報導，南珠產於廣西沿海和廣東雷州半島等地，其中，廣西北海合浦縣出產的珍珠為南珠上乘品，素有「東珠不如西珠，西珠不如南珠」之美譽。北海因而被譽為「南珠之鄉」，中國古代「雷廉」七大珠池有六個即分布于北海。 上世紀90年代中期是中國南珠產業最輝煌的時期。北海全市有大小珍珠養殖場2000餘家，養殖面積3萬公頃，南珠產量達到歷史最高的8.8噸，占中國海水珍珠產量的近一半，中國的馬氏貝珍珠產量也一舉超越日本，雄冠全球。
2005年以後，受種質退化、經濟效益下降等因素影響，南珠養殖逐年萎縮。2016年，北海市產珠百斤以下。
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近年來，廣西壯族自治區以及北海市不斷加快振興南珠產業。北海市將南珠納入海洋產業發展規劃，設立政府專項資金，劃定23.5萬畝南珠養殖專用海區，實施擴大養殖規模、海洋生態保護、種苗質量提升、管養實施優化、加工提質、市場規範、配套建設、融合發展和獎勵扶持等九大行動，全力振興南珠產業。
官方統計，2018年，北海全市產南珠1176斤，是2016年的11倍，產品質量達到養殖高峰期水平。北海已成全國海水珍珠及製品的重要批發集散地。
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