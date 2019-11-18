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韓國遇泡菜危機 山東白菜出口翻倍增

2019-11-18 17:33聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

山東大白菜正值豐收季，今年菜農不用擔心滯銷，因為9月以來白菜出口量相比平時至少增加了一倍。山東白菜已成韓國泡菜的替代搶手貨。

以青島中菜鳳鳴蔬菜合作社統計，每年向韓國出口的白菜平均2000噸，但目前的訂單需求翻倍增，9月以來每個月的出口量至少多了一倍。

新京報報導，受颱風影響，韓國江原道等白菜主產區損失慘重，白菜價格相較去年高了一倍，許多家庭甚至因此決定今年不醃泡菜。

對於愛吃泡菜的韓國人來說，解決泡菜危機只有向山東進口，萊西白菜出口量因此翻倍大增。

青島中菜鳳鳴蔬菜專業合作社理事長李信岐指出，大白菜在山東市場價格每斤約人民幣1毛5分錢，但要出口收購則統一按每斤人民幣3毛錢收購，因此估算，種植戶每畝至少增收人民幣1000元以上。

李信岐表示，山東大白菜每年從春節後就陸續向韓國出口，但今年9月明顯感覺訂單量要比之前至少多了100噸，「平時一般每個月就是100噸的出口量，這幾個月應該翻了一倍。」

李信岐表示，目前山東白菜採收已經接近尾聲，但韓國需求量依然很高，除了山東萊西市，大陸還有蘭州、瀋陽等也是白菜種植地。再過幾天，李信岐還要動身到湖大陸湖北地區進行收購，而兩湖地區冬季白菜也將出口韓國醃製成泡菜上餐桌。

除了山東萊西市，還有蘭州、瀋陽、兩湖地區冬季白菜也將出口韓國醃製成泡菜上餐桌。取...
除了山東萊西市，還有蘭州、瀋陽、兩湖地區冬季白菜也將出口韓國醃製成泡菜上餐桌。取自新京報
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山東萊西白菜出口量翻倍大增，成韓國泡菜的替代食材。取自新京報
山東萊西白菜出口量翻倍大增，成韓國泡菜的替代食材。取自新京報
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