40年最慘…安徽「伏秋旱」 1452座水庫乾涸

2019-11-18 16:56 世界日報 中國新聞組／北京18日電



安徽全椒縣黃栗樹水庫。 圖／取自澎湃新聞 分享 facebook 今年8月12日以來，安徽省遭遇近40年來最嚴重的伏秋旱，全省70個縣市乾旱達重度以上，部分河道和水庫乾涸，嚴重影響到居民用水。

綜合媒體報導，災情嚴重的滁州及全椒縣，有近70萬人供水緊張，全椒縣今年旱情更是60年一遇。霍山縣佛子嶺水庫乾涸，壩體和岸堤裸露在外，該水庫正常庫容為2.8億立方米，目前只有0.94億立方米，為往年同期的三成。水庫水位約108米，比正常水位下降14米，已低於死水位。

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六安市金寨縣古碑鎮官池村降水稀少，村內外的池塘、河流幾乎乾涸斷流，村民的蓄水池和井水水位不斷降低，部分村民面臨無水可用的困境，每日得靠消防車送水。

村民還稱，因土壤乾旱開裂，沒有水源灌溉，秋播苗無法成活，只能暫停秋播，而這樣的田地在該村占三分之二。

連日高溫乾旱對野生動物也造成影響。馬鞍山市含山縣一所中學，近日晚間遭30頭野豬闖入，導致兩人受傷。該校校長認為野豬是因乾旱，要下山找水喝。當地網民表示：「安徽現在大旱，部分地區人畜飲水困難，糧食絕收。」

安徽防汛抗旱指揮部辦公室副主任王榮喜表示，目前該省大型水庫總蓄水量35.9億立方米，較常年少兩成，全省河道乾涸793條、水庫乾涸1452座，共有70個市縣維持重等及以上氣象乾旱，其中淮河以南至長江江南北部有51個市縣達特旱。

中國國家總理李克強14日現身江西考察旱情。李克強在江西景德鎮考察期間，參觀當地一座水庫，其中水量處於歷史同期最低。李克強隨即要求當地興修水利、節水灌溉。

資料顯示，除安徽外，江西、江蘇、湖北等多個省份都發生大規模旱災。自7月下旬至今，江西大部分地區降雨量偏少近六、七成，蒸發量則是同期降雨量四倍。湖北降水同樣偏少，18個縣市累計降水量為1951年有氣象紀錄以來同期最少。江蘇大部分地區、湖南東部地區均出現較為嚴重的氣象乾旱。