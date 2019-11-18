價翻數十倍！杜拜買LV、愛馬仕、香奈兒 恐是仿冒品

2019-11-18 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



上海警方發布，與阿拉伯聯合大公國聯手偵破名牌跨境仿冒案，查扣7千餘件假名牌，賣價達人民幣18億元（相當新台幣78億元）。警方調查，要價上萬人民幣的假名牌，成本只要一、兩百，而名牌「真假混裝、虛假報關」，消費者在杜拜，甚至歐美買的名牌包，可能就是廣東城中村裡生產的假貨。

中新社報導，上海市公安機關發布，外籍人士在廣州設立貿易公司，在大陸仿冒製造路易威登（LV）、愛馬仕（HERMES）、香奈兒(CHANEL)等名牌，交由物流公司「真假混裝、虛假報關」，空運、海運至杜拜。

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上海警方指出，一個成本兩三百元的假冒LV包，在自稱打折促銷或告知對方是假貨的情況下，能賣到人民幣幾千到幾萬元。

且越貴的包利潤越高，以愛馬仕為例，限量版愛馬仕要價人民幣幾十萬元，但高仿要四萬元，利潤起碼會對半。

廣東城中村裡小工裁剪、縫製、貼標、包裝生產出來的假名牌包，被運往杜拜，價格翻了數十倍。

從杜拜再以正品促銷等名義，或通過網路進行銷售，轉口運至歐美等地假貨，甚至身價翻漲高達上萬美元。

中阿聯合偵查摧毀跨國犯罪，在中國境內共抓獲37名犯罪嫌疑人，查扣各類國際知名品牌服裝箱包7千餘件；在阿國破獲10處據點，拘捕犯罪嫌疑人20名，查獲侵權商品2.1餘萬件。