廣州反恐演練 近千人大練兵

2019-11-18 14:34 世界日報 廣州18日電



廣州今早反恐演練，警方：增強對暴力恐佈事件作戰能力。 (取材自微博) 分享 facebook

在解放軍駐港部隊進入大學校園清理路障之際，廣州市反恐怖工作領導小組17日上午在黃埔區舉辦廣州市2019年「朱雀」反恐維穩處置演練。全市11支反恐專業隊、黃埔區反恐專業隊以及中石化廣州分公司、中石化黃埔油庫、南方電網等單位近千人參加了本次演練。至11時30分演練結束。

南方都市報報導，本次演練共設置五個科目。演練中，首次引入一大批新技術、新戰法、新機制，真實塑造還原各類「恐怖襲擊」真實場景，充分考驗各反恐隊伍在極端情況下的應急能力。

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其中，報導稱，「網絡攻擊與無人機攻擊反制」「人質與危化品運輸車輛組合劫持解救」等新科目的設置，充分體現廣州反恐演練貼近科技發展潮流及實戰場景組合需求，切實提高了全市應對高暴力與高技術、高智力相結合的重大、複雜、新型暴恐事件的綜合處置能力。演練取得預期理想效果。