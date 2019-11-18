德學生赴陸學習 人數大增

2019-11-18 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



德國巴伐利亞州對華高教中心主任菲利普．登格爾16日表示，當地大學的德國學生赴中國大陸學習熱情不斷提升。

據新華社報導，登格爾在當天舉辦的一場該地區留華校友專題研討會上表示，該中心與中國駐德使館建立獎學金合作夥伴關係10年來，當地大學的德國學生赴陸學習人數不斷增加。10年來，該中心累計資助約800名學生赴華，其中135人獲得中國政府獎學金。

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登格爾表示，近年來，通過該中心赴陸的德國學生在專業選擇方面，不再僅限於經濟和管理，有越來越多學生選擇到中國學習自然科學和工程專業，「我們始終認為，中國的成功對巴伐利亞州影響巨大」。

中國大陸駐德國大使館教育處公使銜參贊劉立新指出，使館通過與德國大學機構合作開展獎學金項目，能夠充分借助當地合作夥伴的已有機制和資源，幫助遴選德國優秀留學生，同時搭建留華校友網路，對提高中國教育國際化水平有重要意義。

中國駐德國大使館教育處二秘陳正在當天的報告中介紹，2018年全德赴陸留學生8079人，其中111人獲得中國政府獎學金。中國駐德使館已經與德意志學術交流中心、德國人民學習基金會等開展獎學金合作項目並建設校友協作網路。

慕尼黑工業大學科技管理專業碩士生達尼埃爾．貝爾納表示，去年他在對華高教中心的資助下，前往中國香港城市大學交換學習一年，其間多次前往中國大陸參訪，「這段經歷幫助我更加了解和喜愛中國。我認為中國充滿機遇，也期盼著未來能再去中國學習或工作」。