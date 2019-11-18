四川德陽 發現2座南宋古墓
2019-11-18 02:15
聯合報 大陸特派員王玉燕
／綜合報導
近日，四川省德陽市的什邡湔氐鎮，發現兩座南宋時期的古墓。與發掘的陶碗、綠釉瓷瓶等文物相比，最難得的是, 其中一座古墓出土了一塊墓誌銘磚，準確記載了古墓的紀年為南宋端平時期，距今已有780餘年，為研究當時川西地區的民風民俗，提供了重要佐證。
這兩座古墓是當地村民搭建大棚時發現的，均為宋代磚室墓。考古人員對現場進行了搶救性發掘，兩座磚室墓均坐北朝南，墓平面為長方形、南北向，墓通長280釐米、寬100釐米，墓底鋪磚，墓室中間砌有棺床，棺床兩側各有一條排水溝。棺床中部有腰坑，墓室兩壁各有兩個壁龕，墓室後壁有一龕，均為「凸」字形龕。墓磚為長方形，呈青灰色。墓的側壁、後壁及封口，均系用長方形磚順放錯縫疊砌而成。
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經過發掘，現場共出土隨葬品10件，其中陶碗4件，綠釉瓷瓶4件，「銀針」1件。其中，形質和縫被子的針比較相像的「銀針」，還是當地首次發現，具體用途還在研究。最難得的是，其中一個磚室墓出土墓誌銘磚一塊，紅色字跡依稀可見，銘文為朱書，可辨認出「皇宋端平」字樣（「端平」為南宋年號，共存在3年，即西元1234年—1236年）。
考古人員表示，墓葬有準確紀年的較少，墓中文物可作為斷代的標形器，具有較高的文物研究價值。下一步經技術處理後，或許可以了解墓主人身分等資訊。
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