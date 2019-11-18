青海、甘肅、內蒙 疑鼠疫擴散

2019-11-18 02:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



北京於本月12日證實兩名來自內蒙的病人被證實感染肺鼠疫，但之後並沒有再通報有新的病例。不過，大陸網路則傳出北京的多家醫院還收治了疑似患鼠疫的病人，醫院並要求病人如實報告近日是否去過青海、甘肅和內蒙古地區，有醫生估計，這3個省區可能已經發生鼠疫疫情。惟相關說法未獲中共官方證實。

據星島日報，北京日前證實，兩名曾到訪蒙古國的內蒙人，到北京求醫，證實患上肺鼠疫。北京市衛建委本月14日發表聲明，稱全市沒有新增鼠疫病例。不過，本月15日有網傳照片顯示，北京大學人民醫院發通告，要求患者就診前，主動報告近十天是否到過青海、甘肅和內蒙，及是否在本月3至5日到過北京朝陽醫院急診科就醫。

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還有疑似朝陽醫院醫生的聊天記錄顯示，肺鼠疫可以通過飛沫傳染，來自內蒙的兩個病人曾在朝陽醫院就診，後被確診為鼠疫，醫院的醫生都很恐懼，現在「轉急診的全隔離了」。

有醫護人員表示，草原是鼠疫高發區，醫院提出這項要求，顯示這3個省區已可能有鼠疫擴散。鼠疫屬於大陸一級傳染病，一旦有一例確診，醫療當局必須對病人傳染期內曾經接觸過的人員、曾經到過的地點逐一排查，掌握所有情況，所以就診要求說明是否去過那些地點，讓官方掌握確切的信息。