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北京肺鼠疫 無新增病例

2019-11-18 02:16聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

鼠疫發病快、病程短、死亡率高。 財新網
鼠疫發病快、病程短、死亡率高。 財新網
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北京市政府上周二（12日）晚證實，兩名來自內蒙古患者確診患肺鼠疫，正在北京市內相關醫療機構治療。目前，一人病情穩定，另一人病情加重。消息引發大陸民眾關注。

北京市衛健委前日（16日）發聲明指稱，兩名患者中，一名危重患者在病情加重，專家目前正在會診。目前，全北京市無新增鼠疫病例。

聲明指出，北京市組織由權威專家組成的醫療救治專家組，對兩名鼠疫患者展開救治工作，並邀請富有經驗的專家來京參加會診。目前，其中一名患者病情相對穩定，另一名危重患者14日病情略有好轉，16日出現反覆、不穩定，病情加重，有關專家已進行會診，正在進行對症治療。

聲明稱，病例的密切接觸者中已有部分人員相繼解除隔離醫學觀察，其餘人員未出現發熱等相關異常症狀。目前，全市無新增鼠疫病例。

另據香港星島日報報導，本月15日有網傳照片顯示，北京大學人民醫院發通告，要求患者就診前，主動報告近10日是否到過青海、甘肅和內蒙古，及是否在本月3至5日到過北京朝陽醫院急診科就醫。有醫護人員表示，草原是鼠疫高發區，醫院提出這項要求，顯示這三個省區已可能有鼠疫擴散。

事件引發大陸網友熱議。有網友說：「北京沒有新的病例，那錫林郭勒平安了嗎？」

也有網友「法醫X博士」稱：「肺鼠疫的接觸隔離時間是9天，11月3號從內蒙古到北京就診，到今天已經超過9天。沒有新發病例報導，後面再出事的概率不大。」

北京大學患者內蒙古

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