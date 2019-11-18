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金標「上馬」 台協140人參賽

2019-11-18 02:16聯合報 特派記者林宸誼／上海報導

上海市台協常務副會長、美聲服飾輔料總經理李崇章（藍框中間者）領軍，共有140名台...
上海市台協常務副會長、美聲服飾輔料總經理李崇章（藍框中間者）領軍，共有140名台協會員也參與2019上海國際馬拉松賽。 圖／上海台協提供
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2019上海國際馬拉松賽（簡稱「上馬」）17日上午7點在外灘金牛廣場鳴槍起跑，參與台商中，由上海市台協常務副會長、美聲服飾輔料總經理李崇章領軍，共有140名上海台協會員也參與這場年度盛會。

上午6點，上海台協跑團在南京東路集合，共同出發，其中有60多人報名參加全馬比賽，80多人報名10公里跑；除了李崇章，還包括體育活動部部長曾政國、會員發展部部長高建智等協會幹部也一同報名參賽。

上午8點半，上海市台辦副主任李驍東、台北市副市長黃珊珊等人，在10公里跑終點處——復興公園，迎接上海市台協跑團成員。

上海台協微信公眾號報導，作為上海－台北雙城論壇交流成果之一，上海、台北兩市體育局為活動圓滿舉行提供大力支持。

上海市台辦、上海市體育局等相關單位協調上海馬拉松組委會，為台灣提供100位參賽名額，兩岸攜手，為愛而跑，而台北市體育局局長李再立全程陪跑。

台資上海禾新醫院也在這場年度盛會中，設立醫療站，服務參賽選手。 圖／上海台協提供
台資上海禾新醫院也在這場年度盛會中，設立醫療站，服務參賽選手。 圖／上海台協提供
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此外，上海市台協還特別在35公里處設置能量補給站，來自喬山健康、上海台商子女學校等企業的志願者們共同為跑者助力，上海禾新醫院也在此設立醫療服務站，為活動提供醫療服務保障。

來自肯亞的基普楚姆巴以2小時8分10秒的成績奪得本屆上馬男子組的冠軍，不過未能打破他在2015年時創下的2小時7分14秒的賽會紀錄。

女子組冠軍則是由衣索比亞選手阿拉吉摘得；大陸的楊定宏與李芷萱，分別奪得奪得大陸男子組、女子組冠軍。

創立於1996年的上海馬拉松，賽事的年齡僅次於北京馬拉松，是國際田聯認證的金標賽事，今年共有3萬8千名跑者參賽，從外灘金牛廣場出發，沿著最精華的城市跑道，跑向終點所在地上海體育場，總長42公里。

作為頂級跑馬賽事，上馬同樣是各大贊助商的絕佳舞台，市調公司尼爾森曾在今年6月發布「2018馬拉松賽事媒體曝光價值報告」，選取北京、上海、廣州、深圳、廈門和成都具有代表性城市的大型馬拉松賽作為研究物件，分析媒體和商業價值。

報告指出，2018年6場馬拉松的電視媒介價值總量近8,360萬，其中單看賽事主辦方控制範圍內的贊助權益曝光價值，上海馬拉松以近1,485萬媒介曝光價值，排名第一。

與以往一樣，2019年上馬的贊助商分為四個等級，贊助商數量從去年的18家提升至21家，規模達到歷史新高；其中最高等級是創始贊助商東麗和至尊贊助商耐吉。

第二級別稱為榮譽贊助商，包括興業銀行和、BMW，以及今年新加入的銀聯；此外，上馬還擁有4家官方贊助商和12家賽事支持商。

上海馬拉松體育

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