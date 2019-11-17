港理大外衝突不斷 港警裝甲車起火
2019-11-17 22:02
聯合報 記者呂佳蓉
/即時報導
香港防暴警察與示威者下午起在理工大學一帶爆發衝突後，入夜後轉到理大連接港鐵紅磡站的兩條天橋及天橋上的暢運道對峙。晚間近9時，港警出動裝甲車在理大外的紅隧天橋推進，示威者向港警投擲汽油彈，造成裝甲車一度起火。
據星島日報報導，港警出動裝甲車在理大外的紅隧天橋推進，在裝甲車向示威者傘陣方向推進時，有示威者向警方方向投擲汽油彈。裝甲車車身一度起火，隨即後退至警方防線，火勢已撲熄。示威者繼續在天橋上焚燒雜物，舉起傘陣。
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港警稍早表示，晚間約8時半，繼早前連接香港理工大學與港鐵紅磡站的行人天橋被示威者焚毀後，近暢運道通往尖東的部分行人天橋亦被示威者縱火破壞。
港警指出，示威者多次破壞公物，投擲磚頭及汽油彈等，危害在場人士安全，行為令人髮指。為確保所有在理工大學一帶的人安全，警方再一次呼籲校園內所有人，立即循北面李兆基樓（Y座）出口離開，並聽從港警指示。港警現正部署下一步的行動。
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