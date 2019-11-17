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港警：示威者焚紅隧口天橋

2019-11-17 21:02聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

香港理工大學一帶今日發生嚴重警民衝突，香港警方表示，晚間7時示威者焚毀連接理工大學與紅磡火車站的人行天橋，現場火勢猛烈、煙霧瀰漫，更多次傳出爆炸聲。

據星島日報報導，晚上7時許，紅隧口有天橋被示威者縱火，火勢猛烈，並傳出多下爆炸聲。其後，火勢在天橋上蔓延，並冒出濃濃白煙。約7時半，消防員到場，射水撲熄火堆。

港警指出，下午約5時起，示威者佔據旺角彌敦道、塘尾道及旺角道一帶，用雜物築起路障，又向港警投擲磚頭及汽油彈，示威者至今仍與警察對峙。

晚間7時示威者焚毀連接理工大學與紅磡火車站的人行天橋。圖/取自星島日報
晚間7時示威者焚毀連接理工大學與紅磡火車站的人行天橋。圖/取自星島日報
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