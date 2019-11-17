湄洲媽祖搭機赴泰國 也持實名登機牌
2019-11-17 18:37世界日報 中國新聞組
繼買實名車票坐動車後，福建莆田湄洲媽祖神像這次持有一張名字為「LINMO」的登機牌，坐上了廈門航空班機從廈門啟程飛往泰國。
南方都市報報導，湄洲媽祖祖廟日前組織332人護駕團，護駕湄洲媽祖、千里眼、順風耳等神尊，開啟為期一周的「媽祖下南洋．重走海絲路——2019年中泰媽祖文化活動週暨湄洲媽祖巡安泰國」活動。
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據報導，當天早上，湄洲媽祖搭乘廈門航空班機從廈門飛往泰國。現場圖片顯示，湄洲媽祖持有的登機牌名字處打印著「LINMO」，航班號為MF853，座位為56B。
據悉，本次航班中媽祖持有的登機牌為廈門航空為其特製，此外，廈門航空還特地製作媽祖鑾駕模型，在飛機上測量安座位置空間。
據湄洲媽祖祖廟介紹，根據行程安排，11月14日至18日，湄洲媽祖在泰國南瑤宮、泰國泉州晉江聯合總會等多地舉行媽祖祭典等交流活動，將於11月19日晚返回莆田湄洲祖廟。
廈門航空相關負責人指出，登機牌是應媽祖文化交流訪問團的要求專程製作，並非真實登機牌，而是廈航根據對方提供信息特製的虛擬登機牌，起紀念作用。
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