蛇斷頭15分鐘 還噴毒液射人左眼險失明

2019-11-17 18:37 世界日報 中國新聞組



來源：YouTube

溫州一男子日前看到一條被車輾死的眼鏡蛇，撿回家想拿來做菜吃，他將蛇頭剪下將蛇身切成小塊，約15分鐘後，要將蛇頭丟棄時，眼鏡蛇的眼睛突然睜開，嘴裡噴出毒液直射他左眼，男子左眼劇痛，急忙就醫險失明。

溫州蛇類研究所日前接診一個被剪下的蛇頭噴出的毒液射中人眼，險些失明的病例。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

澎湃新聞報導，溫州永嘉縣58歲的陳姓男子日前在路上看到一條被車輾死的眼鏡蛇，溫州蛇類研究所所長陳俊標說：「據陳大伯說，眼鏡蛇約三斤重，看牠已不會動了，就想拿回家做菜吃。」到了家，陳男剪下蛇頭，將蛇身切成小塊，約15分鐘後，他用鉗子準備把蛇頭扔到屋外，「就在翻動蛇頭時，眼鏡蛇的眼睛突然睜開，嘴裡噴出毒液，直射他左眼。」

陳俊標說，陳男隨即左眼疼痛，用清水沖洗沒有效果，接著右眼也開始疼，就診時雙眼紅腫，醫護人員幫他注射抗眼鏡蛇毒血清、口服中藥、沖洗等治療措施，病情慢慢好轉。

「眼鏡蛇毒液的毒性很強，如救治不及時，患者的雙眼可能失明。」陳俊標說，毒蛇雖然被「斬首」，但還有反應能力，該所每年都會接診被剪下的蛇頭咬傷的病例，但噴出毒液的還是首次。他提醒，要遠離眼鏡蛇、銀環蛇等劇毒蛇，哪怕是看上去已經死了的也不要輕易觸碰。