江蘇女嬰出生當天被賣掉 爺爺氣得喝農藥自殺

2019-11-17 18:37 世界日報 中國新聞組／上海17日電



江蘇淮安一名謝姓男子與未成年張姓女友同居生下女兒，沒想到張男以4.3萬人民幣（約6000美元）的價格將剛出生的女兒賣給浙江一對夫婦。謝男的父親得知自己的孫女被賣後，氣得喝農藥自殺身亡。

澎湃新聞報導，「認識謝某時，我還是在校初二學生。」今年10月，2004年出生的張女在其母親陪同下，向警方報案。張女供稱，自己和同居男友所生的女兒，被男友賣掉了。

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據悉，張女的男友比她大12歲，目前無業。

張女與謝男兩人自去年10月開始同居生活。今年1月，張女發現自己懷孕了。剛開始，謝男答應帶她去醫院做流產手術，但因為沒錢，所以一直沒有成行，直到今年9月28日她產下一名女嬰。

對於自己剛出生的女兒即被賣掉，張女稱當下已知情，但既沒有說反對，也沒有說同意。直到過了十多天後，張女的母親得知此事後，帶著她向警方報案。淮陰警方當日便將謝男以及販嬰中間人、丁姓村醫逮捕。

歸案後，謝男供稱，「手中的錢，根本不夠帶她（張女）到醫院生小孩，加上當時我也不想養這小孩了，當時我告訴她把小孩送給人養的，實際我是想把小孩賣掉，賣點錢用。」

在得知兒子將剛出生的孫女賣掉了，謝男的父親一氣之下喝農藥自殺身亡。

此事在當地造成惡劣影響，目前警方已將這名女嬰成功解救。目前，女嬰由張女的母親撫養。

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