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內蒙古又一人染鼠疫 官方稱與前例不同

2019-11-17 19:26中央社 上海17日電

繼內蒙古2人日前被確診為「肺鼠疫」病例後，當地又有一人在16日被確診為「腺鼠疫」...
繼內蒙古2人日前被確診為「肺鼠疫」病例後，當地又有一人在16日被確診為「腺鼠疫」病例。官方表示，本次病例和前2病例之間沒發現有流行病學關聯。 示意圖／ingimage
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內蒙古2人日前被確診為「肺鼠疫」病例後，當地又有一人在16日被確診為「腺鼠疫」病例。官方表示，本次病例和前2病例之間沒發現有流行病學關聯。

內蒙古自治區衛生健康委員會官網今天發布，內蒙古錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木採石場一名55歲的男子，16日在烏蘭察布市化德縣醫院被診斷為腺鼠疫確診病例。

這名男子5日曾在採石場剝食過野兔，密切接觸的28人已就地隔離醫學觀察，目前無發熱等異常表現。

北京市朝陽區政府曾在12日通報，內蒙古錫林郭勒盟蘇尼特左旗2人在北京經專家會診，被診斷為肺鼠疫確診病例。根據北京市衛健委，上述2人，一人病情穩定、一人危重，後者在16日出現反覆、不穩定，病情加重。

今天內蒙古衛健委的通報則指出，目前未發現此次腺鼠疫病例與前2例病例之間，有流行病學關聯。

這份通報說，鼠疫的傳染源主要是感染動物和肺鼠疫患者，宿主動物常見有嚙齒類動物和野生食肉動物，如蒙古旱獺、喜馬拉雅旱獺和達烏爾黃鼠、長爪沙鼠、布氏田鼠等。

鼠疫主要通過病媒生物傳播、接觸傳播和飛沫傳播。

人對鼠疫普遍易感染，疫區從事野外工作的人員或牧民接觸染疫動物可能性大，感染的機會高於一般人群。肺鼠疫患者呼吸道分泌物中含有大量鼠疫菌，病人在呼吸、咳嗽時釋放出的病菌可以形成飛沫而短時間懸浮於空氣中，此時他人吸入時也可造成感染。

根據發病部位和病理變化的不同，鼠疫可分為腺鼠疫、肺鼠疫、敗血症型鼠疫等，其他類型鼠疫如皮膚鼠疫、腸鼠疫、眼鼠疫等已經比較少見。

新京報16日刊登首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科副主任醫師李侗曾文章，文中說，腺鼠疫和肺鼠疫都可能會因為鼠疫桿菌進入血液，而發生敗血症型鼠疫，如果治療不及時，病死率將近100%，而且通常發展到敗血症階段1到3天就會死亡。

他說，患者常常因為皮膚廣泛出血、壞死而出現皮膚發黑的現象，讓周圍人更加望而生畏、不寒而慄，這就是「黑死病」稱號的由來。

李侗曾表示，現在有傳染病的監測系統，加上使用抗生素，可讓鼠疫整體病死率小於10%，對密切接觸者給以抗生素預防可以避免發病，避免疫情進一步擴散。

內蒙古北京患者

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