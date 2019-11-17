通車才1 年珠澳大橋控制塔下陷9公分 港府：未超標

2019-11-17 18:03 世界日報 香港新聞組／香港17日電



去年10月才通車的港珠澳大橋，被發現有建築物出現下沉狀況，且位於大橋香港口岸的警察事故控制塔最新沉降數據，比起同樣在香港口岸的消防操練塔樓多出5倍。路政署表示，有關數字未有超標。 路透社 分享 facebook 去年10月才通車的港珠澳大橋，被發現有建築物出現下沉狀況，且位於大橋香港口岸的警察事故控制塔最新沉降數據，比起同樣在香港口岸的消防操練塔樓多出5倍。路政署表示，有關數字未有超標。

明報報導，路政署表示，控制塔今年10月錄得最新沉降幅度為91毫米（9.1公分），傾斜度為0.051度；而消防操練塔樓最新沉降數據為15毫米，傾斜度為0.016度。上述建築物的傾斜度標準為0.115度，而建築物在落成後的50年內預期會有不多於500毫米的剩餘沉降，故相關建築物的斜度和沉降並沒有超出標準，而建築物亦沒有出現不尋常的裂痕。

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署方稱，香港口岸人工島並沒有出現不尋常的建築物沉降或斜度問題，而人工島為填海土地，在填平後出現沉降是正常現象，而其早期的沉降會較為顯著，並會隨着填土固結而逐漸穩定下來。

據悉，港珠澳大橋自2009年動工以來，就傳出超支延誤、工人因工程喪生等爭議，今年2月被揭發，香港口岸旅檢大樓入境大堂外的人行道，才通車4個月就因水管爆裂導致路面下陷。大橋建造過程問題不斷，有專家質疑港府為了趕工，用政治凌駕專業。