為兒喊冤！孫楊母聽證會後淚訴：他們不給我機會說清楚

2019-11-17 17:45 世界日報 中國新聞組／北京17日電



中國泳將孫楊藥檢砸血案15日在瑞士舉行聽證會。談起剛結束的聽證會和過去一年經歷，孫楊母親激動地表示：「對於興奮劑，我們都是非常非常嚴謹的，孫楊已經十幾年沒有吃豬肉了。這一路走來，孫楊真的不容易。」她還哽咽地說：「他們不給我機會說清楚。」

觀察者網報導，國際體育仲裁法庭舉行公開聽證會，審理世界反興奮劑機構對孫楊和國際泳聯的上訴，孫楊母親出庭作證。

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本次聽證會罕見地以公開形式舉行，透過網絡向全球直播。「是我跟孫楊決定要公開聽證的，要讓全世界聽到。」孫母稱。

當天，事發時全程在場的孫母描述了她和IDTM公司樣本採集人員在檢查期間的交流，「今天我想把事情說清楚。」

孫楊母親指出，主檢官讓他們進行尿血分離且主檢官本身不具有資質，「主檢官出示的證件是2009年6月在杭州工作的證件，而該主檢官2009年10月就到了上海，這個證件當時完全不能證明他的資質。」

據報導，庭審時，孫母多次想補充說明，但世界反興奮劑機構方面的律師並沒有給她機會把話說完。結束後，孫母表示，「他們不給我機會說清楚。那天晚上，孫楊說小便憋不住，主檢官說讓尿檢官看著孫楊小便，興奮劑檢查是這樣，衣服要拉到胸以上，褲子脫到膝蓋以下，才能檢查。他讓尿檢官看著孫楊小便，我看著尿檢官，可笑嗎？」