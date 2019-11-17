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香港歌手奪獎 台上喊「星星殞落沒在怕」

2019-11-17 14:52世界日報 中央社／台北17日電

第10屆金音創作獎海外創作音樂獎由香港音樂人Serrini以專輯「邪童謠」拿下，她在台上情緒激動談及香港當前動盪社會的處境說，「在星星殞落時沒有在怕的」。

第10屆金音創作獎頒獎典禮今晚於台北國父紀念館舉行，最佳現場演出獎由樂團「落差草原WWWW」奪下；最佳新人（團）獎由樂團百合花獲得；海外創作音樂獎由香港音樂人Serrini以專輯「邪童謠」拿下。

Serrini在台上從歌手孫盛希手中接過獎座，激動的表示本來沒有期待能夠得獎，知道入圍就很開心的飛來台灣。Serrini在香港獨立音樂圈早已成名，至今已經發行5張專輯，並曾經在受訪時表示她受到歌手盧廣仲影響。

Serrini目前還在香港大學攻讀博士，她在台上提及香港目前社會動盪的處境，情緒激動，她表示，香港都有「不知道什麼時候警察會來」的感覺，並說「在星星殞落時沒有在怕的」。

Serrini接受訪問時表示，希望能有更多人站在「人道」的角度，關注香港社會目前發生的事，並且強調在香港現在走在路上隨時都會有「被抓走」「被催淚彈攻擊」的危險。

獲得最佳新人（團）獎的百合花，是一支以台語為主的樂團，他們的音樂中融入台灣傳統南北管樂音，他們在後台受訪時表示，現在台灣傳統音樂能夠被聽見的難度越來越高，這次能夠得獎真的很開心。

第10屆金音創作獎海外創作音樂獎由香港音樂人Serrini以專輯「邪童謠」拿下，...
第10屆金音創作獎海外創作音樂獎由香港音樂人Serrini以專輯「邪童謠」拿下，她在台上情緒激動談及香港當前動盪社會的處境說，「在星星殞落時沒有在怕的」。 中央社
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