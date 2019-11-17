香港歌手奪獎 台上喊「星星殞落沒在怕」

2019-11-17 14:52 世界日報 中央社／台北17日電



第10屆金音創作獎海外創作音樂獎由香港音樂人Serrini以專輯「邪童謠」拿下，她在台上情緒激動談及香港當前動盪社會的處境說，「在星星殞落時沒有在怕的」。

第10屆金音創作獎頒獎典禮今晚於台北國父紀念館舉行，最佳現場演出獎由樂團「落差草原WWWW」奪下；最佳新人（團）獎由樂團百合花獲得；海外創作音樂獎由香港音樂人Serrini以專輯「邪童謠」拿下。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

Serrini在台上從歌手孫盛希手中接過獎座，激動的表示本來沒有期待能夠得獎，知道入圍就很開心的飛來台灣。Serrini在香港獨立音樂圈早已成名，至今已經發行5張專輯，並曾經在受訪時表示她受到歌手盧廣仲影響。

Serrini目前還在香港大學攻讀博士，她在台上提及香港目前社會動盪的處境，情緒激動，她表示，香港都有「不知道什麼時候警察會來」的感覺，並說「在星星殞落時沒有在怕的」。

Serrini接受訪問時表示，希望能有更多人站在「人道」的角度，關注香港社會目前發生的事，並且強調在香港現在走在路上隨時都會有「被抓走」「被催淚彈攻擊」的危險。