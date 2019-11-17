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城大生問為何不能逗留天橋　警稱「除非你是垃圾」

2019-11-17 12:09聯合報 記者賴錦宏／即時報導

一批手持工具的香港民眾到九龍塘歌和老街連接城市大學校園與宿舍的行人天橋，清理橋上的雜物。活動在大約11時左右完成，有防暴警察在場戒備，並要求在場的城大學生離開，雙方一度發生爭執。

據香港電台報導，在場的城大女學生要求警方解釋，為何其清理天橋的人士可以逗留，但學生卻不可以。有防暴警察回應說，他們的任務是要清理行人天橋，不是參加辯論比賽，要求在場詢問的城大學生離開，不要阻礙市民清理垃圾，又說「除非你是垃圾」，並表示控制不了他們會做甚麼，為保障安全請她離開。不久，防暴警察離開。

事發時，城大派保安員把守天橋的兩旁通道，防止有其他人進入學校範圍內。

另外，今天中午，防暴警察於漆咸道南再發射多枚催淚彈。

理工大學對出的漆咸道南早上留有大量磚頭，一批民眾到漆咸道南自行清理路障，引起黑衣示威者不滿，雙方對罵。防暴警察到場，發射多輪催淚彈，黑衣人築起傘陣，將催淚彈擲回警方防線，也有人投擲汽油彈及磚頭。

理大則再三敦促校園内所有人士，從速離開。理大表示，鑑於校園内仍有示威者，可能進行激烈違法活動，基於安全考慮，校方再三敦促所有在場人士，包括學生及教職員，切勿留在校園，並從速離開。

一批民眾到香港城大附近清理路障和雜物，有防暴警察在場戒備。（香港電台）
一批民眾到香港城大附近清理路障和雜物，有防暴警察在場戒備。（香港電台）
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警察香港大學生

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