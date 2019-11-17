廣州今早反恐演練 警方：增強對暴力恐佈事件作戰能力
2019-11-17 11:38
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
在中共駐港部隊進入大學校園清理路障之際，廣州警方今天上午發布公告稱，為進一步增強廣州市處置暴力恐怖事件的快速反應作戰能力，廣州市反恐辦於今日（17日）上午9時至12時，在中石化廣州分公司化工區南門附近正式開展「朱雀」反恐維穩處置演練活動。
據廣州市公安局官方微信，公告指出，這次演練活動於上周五（15日）進行預演彩排，今日（17日）則為正式演練。屆時，警方對黃埔區東勤路（雙向全路段）實施交通管制，由黃埔區開源大道、石化路進入該路段的車輛需提前繞行。
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警方表示，演練過程中會有鳴笛警報、處置暴恐事件相關模擬場景演示、醫療救護等演習場面，請廣大市民保持正常工作和生活秩序，不必驚慌。
警方又提醒，請現場民眾及廣大網友予以支持配合，不要在現場逗留、圍觀、拍照、錄影，更不能製造和傳播謠言。對故意散布虛假信息造成社會不良影響的，警方將「依法追究其法律責任」。
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