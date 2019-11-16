面帶微笑出席拒藥檢聽證會 孫楊：繼續備戰東京奧運

2019-11-16 16:21 世界日報 中國新聞組／綜合報導



游泳名將孫楊藥檢砸血案，11月15日在瑞士舉行聽證會，時程超過10個小時，孫楊當庭質疑2018年9月對他突擊檢查驗血的「檢查人員資質不符」，他沒有受到該有的尊重和保護。案件結果將擇期宣布。

孫楊於去年9月被指拒絕藥檢，他的保鑣涉用鐵鎚打破尿液樣本玻璃瓶。世界反禁藥組織（WADA）因國際泳聯拒罰孫楊，提告至國際體育仲裁法庭。美聯社報導，WADA向國際體育仲裁法庭（CAS）要求，一旦孫楊敗訴，禁賽期需介乎兩年至八年，或令這名奧運三金得主，錯過明年東京奧運。

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孫楊15日進入聽證會現場時，面帶微笑狀態放鬆，只不過聽證會現場傳多次出現翻譯錯誤，影響案件審理進展。事後孫楊接受媒體專訪，自己和國國際機構打官司並不畏懼，且指說出的是事實，他要證明給全世界看，自己是合理、合法、合規的，指檢測人員不斷撒謊、造假，對他造成了非常大的傷害。

孫楊表示，希望通過此次公開聽證會澄清事件真相，相關檢測人員及世界反興奮劑機構未遵守規則，所述經過也不屬實。孫楊呼籲社會各界保護運動員的基本權利，相信仲裁法庭會做出公正裁決。裁決小組主席弗朗哥弗拉蒂尼法官表示，在聽證會期間給予孫楊更多時間來提供證言，公開聽證會顯示對運動員各項權利的尊重，所有證據證言都會被充分核查，將擇期宣判。據了解，裁決結果公布30天內，可向瑞士聯邦法庭提起上訴。

孫楊指聽證會上表達這一年內心的痛苦，他質疑，為什麼國際泳聯興奮劑檢測與管理機構（IDTM）和WADA三個人不敢出來當庭對質。對於之後的期待，他說，放平心態、繼續訓練，準備明年的奧運會，爭取站上最高的領獎台。