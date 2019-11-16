閃辭中國男足主教 里皮：國腳缺乏鬥志 團隊愧拿1.55億

2019-11-16 16:22 世界日報 中國新聞組／北京16日電



中國男子足球隊在世界杯亞洲區資格賽因烏龍球不敵敘利亞，主教練里皮賽後宣布辭職，他批評國腳缺乏鬥志，而他應該為自己和教練團年拿1.55億人民幣負責，足協30分鐘就同意，國隊將尋求今年第三位教頭，料將由前國腳李鐵接掌。

里皮是2016年10月首度接下中國隊帥印，今年初因中國隊戰績欠佳請辭，夏天回鍋；但本月初媒體批評里皮，完全沒有拿出實績證明高薪身價。

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71歲的里皮賽後在更衣室便向國腳們宣布辭職，在新聞發布會後仍難掩激動情緒，他說：「我不想點評這場比賽，一個球隊到了場上能夠全力以赴把主教練的戰術部署充分發揮出來，應該執行下去。」

他也指出，如果場上球員在場上害怕，沒有鬥志、沒有慾望、沒有膽量，不能從容傳球，不能體現出訓練的東西，那就是主教練的責任。

里皮和他的教練團隊執教中國隊的年薪達到2000萬歐元，折合約1.55億人民幣，是世界足壇排名第二位的高薪，甚至高於去年俄羅斯世界杯八強主教練的年薪總和。

這已經不是里皮第一次表達對中國國腳態度的絕望，2018年3月份中國杯0比6慘敗威爾斯之後，里皮就曾痛批過球員對足球不夠熱愛。

里皮掛冠而去，網友略帶調侃地說，里皮這次實在是「帶不動了」，也有人酸「銀狐(里皮綽號)是逃兵」、也有人說，里皮說男足表現差強人意應是大體讓人滿意，但男足並不能滿意。

國際足總（FIFA）世界排名第69的中國隊，只在2002年拜日韓共同主辦世足賽、不占亞洲區晉級名額之賜，打進過世足會內賽，但當年小組賽三戰盡墨，一球都沒攻進。

中國足球協會宣布，下月在南韓舉行的東亞足球錦標賽，將由踢過英超艾佛頓中場的前中國球星李鐵代掌兵符，42歲的李鐵目前是中超武漢卓爾隊教頭，外界預期他真除中國主帥的機率很大。