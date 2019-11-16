拒藥檢聽證會提10問 大陸泳將孫楊：有黑手操縱媒體、誤導輿論

2019-11-16 16:04 世界日報 中國新聞組／北京16日電



大陸泳將孫楊說沒有隱瞞任何東西指去年的興奮劑檢查，他請求檢查人員遵守規則，但卻造成了WADA試圖制裁他的理由。 美聯社 分享 facebook

備受矚目的大陸泳將孫楊聽證會經過了十個小時的陳述和討後，孫楊進行總結陳詞，孫楊發出十問，直指體育組織不尊重自己的規則，並指突擊藥檢，造成他身心、名譽和團隊438天的傷害，並有「黑手」在操縱媒體、誤導輿論。

在總結時，孫楊說沒有隱瞞任何東西指去年的興奮劑檢查，他請求檢查人員遵守規則，但卻造成了WADA試圖制裁他的理由。

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他也質疑，國際泳聯作出裁決書後不到一個月，本應保密的裁決書竟然洩露並被媒體報導轉載，7月南韓光州游泳世錦賽期間，澳洲媒體詳細披露裁決書報告，孫楊指「一隻黑手」在操縱媒體、誤導輿論、抹黑事實！

孫楊指，2018年9月4日夜晚，當檢查人員違規攜帶不相干的陌生人深夜進入他的住宅時，檢查人員一直偷偷拍照、攝像，肖像權未受到保護；當缺乏符合資格的陪同員監督排尿時，主檢官竟然提議讓母親站在身後進行監督，隱私權受到侵犯。他也問要求有資質的檢查官檢查，為何主檢官卻對我說拒絕？