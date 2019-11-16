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新生兒叫「謝主隆恩」？網友稱奇 醫院這麼回應…

2019-11-16 13:39世界日報 中國新聞組／北京16日電

繼「韋我獨尊」後，四川簡陽市一張醫學出生證明在抖音上走紅。照片顯示，新生兒姓名為「謝主隆恩」，性別男，體重4230克，父親姓謝，母親姓賴。落款顯示，出生證於11月12日簽發，簽發機構是簡陽市人民醫院，並加蓋醫院紅章。發布視頻用戶疑為孩子父母，其留言稱，「希望娃兒以後不要恨我。」

瀟湘晨報報導，這則視頻已有近千人點讚，有人說這對父母太無厘頭，根本沒考慮對孩子今後生活的不利影響。當然，也有人指稱，可能是孩子父親為了自娛自樂而PS的。

負責簽發出生證明的工作人員表示，查過記錄，確認最近沒有登記叫「謝主隆恩」的嬰兒。但是，這名工作人員證實，兩天前，確有一對夫妻在這辦過出生證，他們的姓名和記者提到的出生證上的孩子父母姓名一致，登記的也是一名男孩。

對於網傳的出生證，上述工作人員稱，「可能是孩子父母覺得好玩，自己P上去的吧！」網上還有人提醒孩子父母，這麼做，可能會被行政拘留。

據報導，今年8月，廣西柳州一名男子韋某，就是把戶口本、醫學證明拍照後進行PS，孩子姓名改成「韋我獨尊」，發到網上炫耀，結果被警方以尋釁滋事名義行政拘留了5天。

法律專家提醒，PS名字屬於惡作劇或者自娛自樂，並沒有造成社會危害，拘留顯得過於嚴苛，或有不當，但已無力回天。

負責簽發出生證明的工作人員表示，查過記錄，確認最近沒有登記叫「謝主隆恩」的嬰兒。...
負責簽發出生證明的工作人員表示，查過記錄，確認最近沒有登記叫「謝主隆恩」的嬰兒。圖／世界日報提供
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