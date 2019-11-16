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感人！不想落1堂課…等接親空隙 她披婚紗為孩子們上課

2019-11-16 13:37世界日報 中國新聞組／北京16日電

在河南省新鄉市延津縣豐莊鎮秦莊小學的課堂裡，女教師劉美迪穿著婚紗，為同學們上了一堂《雪孩子》。原來，當天是這位25歲女教師的婚禮，畫完妝等接親的間隙，為不耽誤孩子們上課，劉美迪穿著婚紗給同學們上了一堂課。

北京青年報報導，校長李紅表示，劉美迪長得漂亮，脾氣也特別好，講話溫柔，對學生耐心細緻，孩子們都非常喜歡這位漂亮的女老師。溫柔的劉美迪教起課來可一點也不簡單，在她的帶領下，去年期末，二年級語文考了全鎮第一。

秦莊小學位於新鄉市延津縣豐莊鎮，校內一共只有8名老師，要負責137個孩子5個年級的課程。李紅說，因為教師不足，很多老師都是身兼多職，一個人兼任好幾門課。李紅也是一樣，她在學校裡擔任二年級語文老師和三年級的英語老師。

報導說，劉美迪平時就住在學校的教師宿舍裡，周末也難得回去。李紅擔心劉美迪一個年輕女孩在學校不安全，便為劉美迪介紹個對象。沒想到兩個年輕人非常投緣，認識沒多久就定下了這門婚事。

兩人定下婚期後，還需要拍婚紗、籌備婚禮等等，為了不耽誤孩子們上課，劉美迪都是利用休息時間或者與同事調課來完成的。因為娘家裡婆家較遠，徵得父母同意後，劉美迪決定從學校出嫁。

11月14日是劉美迪大婚的日子，當天早上她畫完妝後時間還早，接親的車要到9點多才來學校。不想讓代班老師連上一天課，也想著和孩子們簡單道別，穿著婚紗的劉美迪又來到教室，給孩子們上了一堂《雪孩子》。看著劉老師穿著婚紗出現在課堂上，孩子們又新奇又興奮，婚車抵達後，孩子們爭搶著給劉美迪送上賀卡。

婚後第二天，劉美迪又回到教室，不同的是，這次她是帶著新婚丈夫一起來的。李紅說，對劉美迪而言，學校已經成為她第二個娘家。

鄉村教師婚禮當天穿婚紗上課，不想讓孩子落下一節課。圖／世界日報提供
鄉村教師婚禮當天穿婚紗上課，不想讓孩子落下一節課。圖／世界日報提供
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婚紗北京婚禮

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