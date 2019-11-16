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掛牌宣傳允納妾？嚇傻新人…民政局這麼說

2019-11-16 13:36世界日報 中國新聞組／北京16日電

近日，江蘇省無錫市梁溪區民政局婚姻登記處的一塊宣傳掛牌引發諸多網友熱議。原來，這張掛牌上寫著「一夫一妻，允許納妾」等傳統婚姻觀念。許多網友質疑，為什麼民政局裡要掛這樣的宣傳掛牌？是否在宣揚封建糟粕？工作人員表示，掛牌並非在宣傳納妾等封建糟粕行為，而是要和其他寫有現代婚姻觀念的宣傳掛牌形成對比。

現代快報報導，這是無錫網友阿翟（化名）日前在無錫市梁溪區民政局裡看到的宣傳掛牌。阿翟給這幅宣傳掛牌拍了照，並傳到了微博上。他直言，這幅宣傳掛牌看得他一臉懵。

這幅宣傳掛牌的標題為「傳統婚姻觀念」。宣傳掛牌整體為紅色，當中寫有「父母之命，媒妁之言；婚姻論財，門當戶對；一夫一妻，允許納妾，同姓不婚，親上加親；婦從夫居，蔑視入贅；從一而終，反對改嫁；糟糠之妻不可棄」共55個字。在宣傳掛牌下半部分，還有一對穿婚紗西裝的新人牽手的畫面，並配有「大聲說出我愛你」等字。

阿翟表示，自己日前正好和愛人去民政局登記領證，無意間看到了牆上掛著的這幅寫有「傳統婚姻觀念」的宣傳掛牌。「我一看還以為是，比如說夫妻規範啊，互敬互愛什麼的，就讀著玩，結果越讀越懵。」阿翟說，他看到這塊掛牌的內容後，實在覺得很迷惑，就把它拍了下來發到了網上。附近牆上還有其他掛牌，但很快就輪到他倆了，因此沒仔細看。

據報導，媒體日前就此事致電無錫市梁溪區民政局婚姻登記處核實情況。一位工作人說，大廳內確實掛有這幅宣傳掛牌，但並不是在宣傳相關封建糟粕：「（這幅掛牌）邊上還掛有現代婚姻觀念的宣傳掛牌，本意是為了突出現代的進步。」

據這位工作人員介紹，大廳內還掛有現代擇偶標準、傳統分配形式等掛牌，均是為了表現婚姻觀念的演變而進行的對比。面對網友們的熱議，該工作人員表示，他們會向領導匯報，討論是否要將對相關宣傳掛牌進行替換。

經梁溪區民政局核查，該圖片用以展示婚姻觀念變遷和社會進步，但存在文字與配圖不妥的問題，婚姻登記處已對相關內容進行撤除，並將加大對現代婚姻觀念的弘揚和宣傳力度。

許多網友質疑是否在宣揚封建糟粕，工作人員表示，掛牌是要和其他寫有現代婚姻觀念的宣...
許多網友質疑是否在宣揚封建糟粕，工作人員表示，掛牌是要和其他寫有現代婚姻觀念的宣傳掛牌形成對比。圖／世界日報提供
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