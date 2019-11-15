港台生返台 嘉縣各校推出協助方案
2019-11-15 18:14
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
隨著香港反送中愈演愈烈，連香港大學校園都淪為示威者與警方的戰場，不少在港台生就學權益受到波及只能返台，對此嘉義縣各大學為協助返台港台生及港生能繼續就學，推出各項方案。
南華大學表示，他們將依照教育部規定，以書面審查、口試及面試之方式進行個案審查，協助長期轉學就讀，並提出短期學習與長期轉學就讀兩種方案，返台學生可擇一選讀學習。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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南華大學表示，短期學習提供學雜費及住宿費全免，並將安排課程旁聽、隨班附讀及推廣教育學分班等方式，短期學習期間，將方案，以讓台生安心接續學習。
中正大學也透過臉書表示，學生如果想申請旁聽、隨班附讀、修讀學分等學習銜接需求，中正大學會積極協助並提供修課準備及生活輔導，全力協助在港學生辦理相關來臺事宜，維護學生受教權利，確保學習不中斷。
吳鳳科大表示很歡迎優秀的外國學生透過僑生管道到吳鳳就讀，但校方目前還在討論是否設立專案，所以具體的細節預計於下周五以前定案。
如港台生返台，或是港生來台有意願就讀以上各大學，建議洽詢各校教務處註冊組及國際事務處境外學生組，獲得更詳細的資訊。
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