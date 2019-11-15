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港中大校長指校園已遭外來示威者佔領 呼籲師生撤離

維吾爾人指北京監控 中美再因新疆議題過招

2019-11-15 16:19德國之聲 德國之聲

美國將中國新疆維吾爾自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構列入出口管制實體清...
美國將中國新疆維吾爾自治區公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構列入出口管制實體清單，中方譴責並研擬報復措施。圖為新疆情勢緊繃，中央加強監控。 圖／路透社
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維吾爾人喬達特在周四的大會上表示，他的母親與其他受困新疆的維吾爾人都沒有向國際社會發聲的機會，所以他認為國際社會應該一起針對中國在新疆對維吾爾人做出的打壓，呼籲北京「適可而止」。 他在信任會議 (Trust Conference) 的演說中表示：「我現在是冒著我母親的生命及我未來的危險，請求你們為維吾爾人站出來。 」

喬達特的母親2017年底跟2018年2月兩度被政府關進位於新疆的再教育營，直到今年5月底，他母親才正式被中國政府從新疆再教育營釋放。 然而，自從她被釋放後，喬達特的母親便不斷要求他停止一切海外的維權行動，當地的政府人員甚至不斷要求喬達特的母親向他施壓，叫他錄制視頻來承認自己先前所分享的公開證詞都是假的。

喬達特告訴德國之聲：「政府人員要求我母親叫我錄制影片表示她已經被釋放了，並重申我之前所說她仍被政府監控的證詞是不正確的，但我並沒有這麼做。 」

喬達特表示，雖然他現在能正常與母親聯系，但是不論他母親到哪，政府都派員跟蹤到哪。 他說：「他們現在天天到我母親位於新疆的住處，逼迫她錄制視頻並頌揚中國共產黨的好。 」

中美因新疆議題再交火

喬達特並非唯一一位持續受到中國政府威脅的海外維族人。 本月初，美國國務卿蓬佩奧公開表示，中國政府持續「騷擾、監禁及任意拘留」活躍的新疆維吾爾人以及他們在美國的家人，而這樣的行為令美國非常不安。 蓬佩奧在一個公開聲明中，提到數個流亡美國的維吾爾人的家人如何持續受到中國政府的打壓與虐待。

他寫道：「近期達吾提女士 (Zumrat Dawut) 得知她父親在被中國政府關押與拷問數次後，因不明原因過世了。 我們呼籲中國政府立即停止騷擾所有流亡海外的維吾爾人，並讓他們的家人能在不付出極大代價的情況下，得以與他們聯系。 」

中國外交部也立即在11月6日回應蓬佩奧的指控。中國外交部發言人耿爽在例行記者會上說，美方打著宗教人權的幌子，一而再、再而三地污蔑抹黑中國的治疆政策，發表毫無根據、悖離事實的錯誤言論，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

耿爽強調，中國多次重申新疆事務純屬中國內政，而涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反暴恐與反分裂的問題。 他說：「上千名外國使節、國際組織官員、媒體人士先後訪問新疆，他們親眼看到了新疆預防性反恐和去極端化措施所取得的顯著成效。 」

耿爽呼籲美國政治人物摘下有色眼鏡，摒棄雙重標准，停止利用涉疆問題抹黑攻擊中國的言行，多做有利於中美互信與合作的事。

聯合國專家對中「反恐模式」提出憂慮

另一方面，12位聯合國專家於11月初致信中國政府，表示他們對於北京將約150萬的新疆維吾爾人與少數民族穆斯林關押於再教育營感到十分擔憂。 信函內容寫道，中國自2016年起便假借反恐與去極端化之名，將大量的新疆穆斯林關進所謂的再教育營。 專家認為，中國政府的做法充滿「強制性」。

聯合國專家在信件中寫道：「中國政府在新疆進行的關押不僅『違法』且十分『獨斷』，因為中國政府在決策過程中，會根據中國反恐相關的法令來處置這些新疆穆斯林。 中國的反恐法令往往繞過一般的刑事司法系統，剝奪被捕人受司法保證的權利，並透過行政拘留來無限期關押這些被政府鎖定的人。 」

國際人權服務社的亞洲部專員戴海彥 (Raphaël Viana David) 告訴德國之聲，他認為聯合國專家的表態不僅全面駁斥了中國「反恐模式」的核心理念，也與聯合國大會近期對新疆議題采取更強硬外交手段的作法相呼應。 他說：「有鑑於中國近期不斷在海外推廣他們的『反恐模式』，我認為聯合國專家這次的表態十分重要，因為它在根本上駁斥中國『反恐模式』的核心理念，也同時呼應聯合國大會目前在新疆議題上采取更強硬的外交手段。 」

本文章由德國之聲授權提供】

新疆反恐聯合國穆斯林北京共產黨

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