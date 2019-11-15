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再2分鐘就超時！ 外送員把警衛毆至骨折只為準時送餐

2019-11-15 15:18聯合新聞網 綜合報導

大陸一名外送員為了準時送餐，竟出手毆打要求他按規定登記入內的社區保全，導致對方下...
大陸一名外送員為了準時送餐，竟出手毆打要求他按規定登記入內的社區保全，導致對方下顎骨折。圖截自荔枝新聞
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外送員若送餐速度太慢，可能會吃負評甚至被扣薪水。大陸江蘇省就有一名外送員，為了準時將餐點送到客人府上，竟揮拳毆打攔阻他的社區警衛，後來又和到場處理的警察起爭執，造成3人受傷送醫。

根據《荔枝新聞》的報導，上（10）月，江蘇省蘇州市一名胡姓外送員因為客人的餐點2分鐘後就要超時，為了不被扣工資，他向警衛要求騎車進入社區送餐。不過，社區警衛希望胡姓外送員按照規定，將車輛停在外頭，登記之後步行進入社區送餐，因而婉拒外送員的要求。

不料，被攔阻的胡姓外送員一時心急，竟對著警衛的面部揮拳，見對方倒地也不予關心，逕自騎車進入社區送餐。他抵達顧客所在的大樓後，又遇見另外一名保全，胡姓男子再次將對方打倒在地，只為了可以準時送餐。

不久後，警方接獲報案前來處理，起初胡姓外送員態度不錯，願意配合調查，但當警方依規定要收走他的手機時，他突然暴怒掐住對方的脖子，和2名警察扭打在一起，導致其中一名警察右手大拇指骨折。而第一位被毆打的警衛送醫之後，則被診斷為下顎骨骨折。目前，胡姓外送員因為傷害罪和妨礙公務罪遭到拘留。

對此，不少大陸網友認為，雖然這名外送員確實太過衝動，但外送平台的管理制度才是最該檢討的，「外賣公司的問題推到一線員工身上」、「外賣平台應該站出來表個態，扣錢就可以準時送達了嗎？治標不治本」、「小哥打人肯定是違法了，但是我覺得平台制度也有很大問題」。

外送員警察骨折保全傷害罪

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