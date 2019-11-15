親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

12強／複賽最終戰拚澳洲 洪一中點名胡智為先發

國民黨不分區提名引發反彈 郝龍斌開槍：吳敦義應退出

天降水果刀！最高法：高空拋物最高可按故意殺人論罪

2019-11-15 14:51世界日報 北京15日電

來源：YouTube

在中國，故意高空拋物，最重將依故意殺人罪論處。中國最高人民法院網站14日發布《關於依法妥善審理高空拋物、墜物案件的意見》指出，對於故意高空拋物案件，除依危害公共安全罪、故意傷害罪或故意殺人罪論處，特定情形要從重處罰。意見中並規範物業的責任，若因物業管理不當引發的高空墜物事件，物業將承擔侵權責任。

在中國，故意高空拋物，最重將依故意殺人罪論處。 (取材自新華網)
在中國，故意高空拋物，最重將依故意殺人罪論處。 (取材自新華網)
分享

根據這份意見，要求各級法院高度重視高空拋物、墜物行為的現實危害，確保人民群眾「頭頂上的安全」，並根據情節，依刑法的以危險方法危害公共安全罪、故意傷害罪、故意殺人罪定罪處罰。若致人死亡、重傷，應依過失致人死亡罪、過失致人重傷罪定罪；因生產、作業中違反有關安全管理規定，發生高空墜落物品致重大傷亡事故，以重大責任事故罪論處。

其中，故意高空拋物行為若是多次實施、經勸阻仍繼續實施、受過刑事處罰或行政處罰後又實施、在人員密集場所實施的及其他情節嚴重情形，將從重處罰且不適用緩刑。

意見同時要求各級法院加大依職權調查取證力度，同時堅持多措並舉，保護受害人，並盡量限縮「可能加害的建築物使用人」範圍，減輕當事人訴累。對侵權人不明又不能依法追加其他責任人的，引導當事人通過多元化糾紛解決機制化解矛盾、補償損失。

在中國，故意高空拋物，最重將依故意殺人罪論處。 (取材自視覺中國)
在中國，故意高空拋物，最重將依故意殺人罪論處。 (取材自視覺中國)
分享

意見中也區分墜落物、拋擲物的不同法律適用規則，同時確定了物業服務企業的責任。物業隱匿、銷毀、篡改或者拒不向人民法院提供相應證據，應承擔相應的不利後果。意見也提醒各級法院充分發揮多元解紛機制的作用，對當事人推動完善社會救助工作。

綜合報導，《關於依法妥善審理高空拋物、墜物案件的意見》其實已於10月21日實施，浙江、上海都已有執行的案例。

13日下午，浙江東陽市一名三歲男孩被22樓掉下的金屬三角閥當場被砸成頭部受傷，目前仍未脫離生命危險。警方迅速查出嫌疑人是當時在22樓陽台外牆安裝空調外機的祖某，因焊接操作時手部被燙，從而碰落了放置於空調外機上的一個金屬旁通閥砸中男童。14日下午，祖某已被警方刑拘。

另澎湃新聞報導，今年8月上海一名男子蔣某將水果刀、手機、平板電腦等物從父母家的14層高樓窗口丟出，造成停在附近的三輛轎車物損4000餘元，檢方考量蔣某拋物區域人流量較大，且拋擲時間為下午5時許小區人流量較高時段，將蔣某依涉嫌以危險方法危害公共安全罪起訴。

殺人事故上海

相關新聞

再2分鐘就超時！ 外送員把警衛毆至骨折只為準時送餐

2019-11-15 15:18

機器人進西安小區巡邏 還能測高空拋物

2019-11-15 14:51

廣州－深圳將建時速600公里磁懸浮 往來兩地只需20分

2019-11-15 10:33

中國「哪吒熱潮」：西方人眼中的哪吒三太子故事？

2019-11-15 08:30

雲南松山／滇緬公路 血肉鑄成的抗戰生命線

2019-11-15 00:23

雲南松山／坑道爆破法 經典殲敵戰例

2019-11-15 00:22

雲南松山／中國遠征軍雕塑群 緬懷先烈

2019-11-15 00:22

雲南松山／戰役遺址 抗戰中最慘烈戰役之一

2019-11-15 00:21

女性雙腿當拱門 酒吧雙11挨轟「噁心」被罰

2019-11-14 15:30

騰訊大翻車 奧迪廣告錯放英菲尼迪宣傳視頻

2019-11-14 15:27

圓明園12生肖獸首銅像還缺5 龍首傳曾現身

2019-11-14 15:24

三門媽祖信眾 首次相聚金門論「成功」

2019-11-14 14:53

神奇透明世界 吳子熊玻璃藝術館

2019-11-14 14:21

到皤灘古鎮 賞仙居針刺無骨花燈

2019-11-14 14:21

佛宗道源天台山 濟公文化在故居

2019-11-14 14:20

臨海剪紙 一剪之巧奪神功

2019-11-14 14:20

江蘇爆炸案前車之鑑 中國著手整治化工產業

2019-11-14 14:12

大陸追星多失控？ 她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

2019-11-14 11:00

廣西長壽鄉 巴馬力推養生旅遊

2019-11-14 04:37

重慶法院 強化涉外商事審判

2019-11-14 04:37

提高快遞包裝循環使用 上海交大推「回箱計劃」

2019-11-14 04:35

流落海外 馬首銅像重回圓明園

2019-11-14 04:33

上海昆劇團 布魯塞爾贏得掌聲

2019-11-14 04:32

裝甲車開路　港警在德輔道抓捕示威者

2019-11-13 20:21

內蒙2人確診染鼠疫在京隔離 醫院：一切在掌控中

2019-11-13 17:18

1字就10萬！廣東景區賞70萬求「觀音山上觀山水」下聯

2019-11-13 17:17

曾親題「馬嶺山房」 蔡元培故居1.5億求售

2019-11-13 17:15

停貸新疆再教育營 世銀實地檢查：未證實涉虐維族人

2019-11-13 17:12

中國疑再爆非洲豬瘟疫情 官方無通報紀錄

2019-11-13 17:11

西安絕美千年銀杏 紅到海外 傳為唐太宗手植

2019-11-13 17:06

急叩「7700」…東航班機 8分鐘萬米降6000米

2019-11-13 15:47

雲南無業男闖幼兒園潑強鹼 師生54人被灼傷

2019-11-13 15:44

流落海外159年 圓明園馬首銅像將「回歸」圓明園

2019-11-13 14:53

雙11「火」！河南快遞車燒光13噸包裹 廣州快遞點也火災

2019-11-13 14:24

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:20

「香飄飄」賣「鹿角巷」？大陸冒牌奶茶橫行

2019-11-13 08:39

廣角鏡／雲南初冬之美

2019-11-13 03:24

創業之芯賽 首次引入導師制

2019-11-13 03:23

海南生態改革 韓正深入調研

2019-11-13 03:22
看更多

熱門文章

為何返台仍不願念國內大學？香港台生家長道出心聲

2019-11-14 19:32

習近平：止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務

2019-11-14 22:18

大陸光棍節辦百人相親 卻因這件事女生全走光

2019-11-14 20:43

上百名陸生上傳個人證件撐港生：自由不死 中共必亡

2019-11-14 16:23

黑衣人設「入境處」攔查人車 港中大高層稱學校被接管

2019-11-15 09:00

中文大學有香港霍格華茲美名 「中大人」張曼娟不捨：心痛如絞

2019-11-14 15:43

大學校園淪反送中抗議戰場 香港大學生怎麼說

2019-11-14 21:42

香港多所大學淪抗爭堡壘 中大遭不明黑衣人接管

2019-11-15 09:03

香港律政司長倫敦遇襲受傷 港府強烈譴責

2019-11-15 09:56

女大18變！她大學4年顏值進化 網友讚越來越美

2019-11-15 12:05

香港反送中抗爭 傳出首宗無辜民眾遭擊身亡

2019-11-15 09:34

雙11再創奇蹟？1分鐘100億背後 是蓋不住的國家危機...

2019-11-15 11:00

影／香港示威者武力升級 弓箭標槍阻港警入校園

2019-11-14 15:23

她風衣遭列車夾住使出「金蟬脫殼」 網友嘆「上班族的心酸」

2019-11-14 16:52

美參院啟動「熱線」 加速表決「香港人權與民主法案」

2019-11-15 03:57

大學校園暴力持續 港警在理大附近射催淚彈

2019-11-14 18:28

影／畫面曝光！港律政司長倫敦被堵 遭示威者包圍推倒

2019-11-15 11:30

習近平：止暴制亂 香港最緊迫任務

2019-11-14 23:46

香港中文大學淪陷後 理工大學成示威者新戰線

2019-11-15 09:56

習近平：香港暴力犯罪 嚴重挑戰「一國兩制」原則底線

2019-11-14 22:28

港警稱中大校園成暴徒兵工廠 與恐怖主義走近一步

2019-11-14 16:59

反送中衝突升級 港鐵宣布：15個車站今晚8時關閉

2019-11-14 18:18

港府否認實施宵禁 增設百人特務警止暴

2019-11-15 00:11

港中大淪陷？港媒稱黑衣人盤踞成無政府狀態

2019-11-15 09:30

在港台生大撤退 香港科大、理大台生也要回台了

2019-11-14 18:11

港七旬清潔工遭擲磚砸死 港府：務將暴徒繩之於法

2019-11-15 10:33

校園成戰場 返台港中大台生：同學看不到未來

2019-11-15 12:53

土豪婚禮超狂！為博老婆一笑 他包直升機灑下鮮花紅包雨

2019-11-14 16:56

招聯會：赴港台生返台就學比照311模式以外加名額入學

2019-11-14 18:09

《環時》引述消息人士指出 香港周末或實施宵禁

2019-11-14 16:31

逾半旅港台生返台 頂大招手「搶人」

2019-11-14 23:43

香港教長：全港停課是沒有選擇的決定

2019-11-14 18:24

香港紅磡海底隧道收費亭、電箱多處被縱火

2019-11-14 21:35

廣州－深圳將建時速600公里磁懸浮 往來兩地只需20分

2019-11-15 10:33

香港兩派議員要求官員辭職 張建宗：決心繼續工作

2019-11-14 19:15

香港高層昨夜會議 若更強硬也將承受後果

2019-11-14 16:57

香港市民自發清理示威者設置路障 協助恢復交通

2019-11-15 13:01

男喝可樂「狂吐綠液」 兒子惡作劇差點害死他

2019-11-15 12:58

紅磡砂石車衝路障被擲汽油彈 車身起火

2019-11-14 20:42

港堵路示威連4天 大學周邊仍是戰場

2019-11-15 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top