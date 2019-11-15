天降水果刀！最高法：高空拋物最高可按故意殺人論罪

2019-11-15 14:51 世界日報 北京15日電



來源：YouTube

在中國，故意高空拋物，最重將依故意殺人罪論處。中國最高人民法院網站14日發布《關於依法妥善審理高空拋物、墜物案件的意見》指出，對於故意高空拋物案件，除依危害公共安全罪、故意傷害罪或故意殺人罪論處，特定情形要從重處罰。意見中並規範物業的責任，若因物業管理不當引發的高空墜物事件，物業將承擔侵權責任。

在中國，故意高空拋物，最重將依故意殺人罪論處。 (取材自新華網) 分享 facebook

根據這份意見，要求各級法院高度重視高空拋物、墜物行為的現實危害，確保人民群眾「頭頂上的安全」，並根據情節，依刑法的以危險方法危害公共安全罪、故意傷害罪、故意殺人罪定罪處罰。若致人死亡、重傷，應依過失致人死亡罪、過失致人重傷罪定罪；因生產、作業中違反有關安全管理規定，發生高空墜落物品致重大傷亡事故，以重大責任事故罪論處。

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其中，故意高空拋物行為若是多次實施、經勸阻仍繼續實施、受過刑事處罰或行政處罰後又實施、在人員密集場所實施的及其他情節嚴重情形，將從重處罰且不適用緩刑。

意見同時要求各級法院加大依職權調查取證力度，同時堅持多措並舉，保護受害人，並盡量限縮「可能加害的建築物使用人」範圍，減輕當事人訴累。對侵權人不明又不能依法追加其他責任人的，引導當事人通過多元化糾紛解決機制化解矛盾、補償損失。

在中國，故意高空拋物，最重將依故意殺人罪論處。 (取材自視覺中國) 分享 facebook

意見中也區分墜落物、拋擲物的不同法律適用規則，同時確定了物業服務企業的責任。物業隱匿、銷毀、篡改或者拒不向人民法院提供相應證據，應承擔相應的不利後果。意見也提醒各級法院充分發揮多元解紛機制的作用，對當事人推動完善社會救助工作。

綜合報導，《關於依法妥善審理高空拋物、墜物案件的意見》其實已於10月21日實施，浙江、上海都已有執行的案例。

13日下午，浙江東陽市一名三歲男孩被22樓掉下的金屬三角閥當場被砸成頭部受傷，目前仍未脫離生命危險。警方迅速查出嫌疑人是當時在22樓陽台外牆安裝空調外機的祖某，因焊接操作時手部被燙，從而碰落了放置於空調外機上的一個金屬旁通閥砸中男童。14日下午，祖某已被警方刑拘。

另澎湃新聞報導，今年8月上海一名男子蔣某將水果刀、手機、平板電腦等物從父母家的14層高樓窗口丟出，造成停在附近的三輛轎車物損4000餘元，檢方考量蔣某拋物區域人流量較大，且拋擲時間為下午5時許小區人流量較高時段，將蔣某依涉嫌以危險方法危害公共安全罪起訴。