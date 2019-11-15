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機器人進西安小區巡邏 還能測高空拋物

2019-11-15 14:51世界日報 北京15日電

日前引進一位智能管家機器人「小金」，不僅能擔任安保巡邏機器人，也能對還對高空拋物...
日前引進一位智能管家機器人「小金」，不僅能擔任安保巡邏機器人，也能對還對高空拋物、周圍空氣質量、人臉識別都會進行檢測。 (取材自華商網)
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中國近年常發生高空拋物傷人事件，西安市金地湖城大境的小區內，日前引進一位智能管家機器人「小金」，不僅能擔任安保巡邏機器人，也能對還對高空拋物、周圍空氣質量、人臉識別都會進行檢測。

華商報報導，負責該機器人交付的工程師王紅權表示，通體白色的「小金」圓圓的腦袋上有數個攝像頭，不但長得可愛，還很厲害，「身高1.7米左右，重達300多斤，一次充電可續航8小時，屬於安保機器人，它可以對小區硬件設施進行檢測，比如單元門是否關閉，垃圾桶是否亂丟亂放，健身設備、遊樂設施等公共設施是否有損壞，在巡邏路徑上發現危險也會預警。」

日前引進一位智能管家機器人「小金」，不僅能擔任安保巡邏機器人，也能對還對高空拋物...
日前引進一位智能管家機器人「小金」，不僅能擔任安保巡邏機器人，也能對還對高空拋物、周圍空氣質量、人臉識別都會進行檢測。 (取材自華商網)
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王紅權介紹，「小金」目前巡邏該小區一圈為1小時20分鐘，路線總長為2.36327千米。

據報導，一台智能管家機器人的市場價在30萬人民幣（約4.3萬美元）左右，「小金」是西北首個小區引進的安保巡邏機器人。小區物業金地物業西安一片區運營經理康阿娟說，「以前工作人員每兩個小時巡邏一次，可能有監控死角，引進機器人後巡邏時間相對固定，可以補充人員在巡邏過程中不到位的問題。」

此外，「小金」身上有5路攝像頭，自身有26組傳感器，可以全方位覆蓋，保證機器和行人安全。王紅權說，「機器人內置人臉識別系統，後期如與公安系統數據庫聯網，會進行人臉識別和判斷，不過這得得到業主授權。」

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