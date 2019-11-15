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廣州－深圳將建時速600公里磁懸浮 往來兩地只需20分

2019-11-15 10:33聯合報 記者林則宏／即時報導

深圳官方微信公眾號「深圳發布」指出，根據深圳市發展和改革委員會近日出爐的「廣深高速磁懸浮城際鐵路規劃研究」提出，深圳與廣州之間將興建的第二高鐵，計畫採用時速達600公里的高速磁懸浮列車。一旦完工，未來往返兩地將只需要20多分鐘。

報導稱，廣深第二高鐵今年6月正式提出，這條首次連接廣州和深圳兩大城市核心區的高鐵線路將有效解決目前廣深兩地鐵路運力不足的問題。今年5月，大陸在高速磁浮技術領域已經實現重大突破，時速600公里高速磁浮試驗樣車在青島正式亮相。

深圳發布稱，目前廣深兩地間鐵路聯繫主要由「廣深港高鐵」和「廣深鐵路」承擔。其中，廣深鐵路雖連接廣州市中心，但最高時速僅200公里，普通列車時速只有140公里；廣深港高鐵時速雖達350公里，但廣州南站距離廣州中心區距離較遠。

目前兩條鐵路均難以滿足廣州與深圳兩大城市城區間快速連結的需求，且運能也已趨近飽和。因此，在今年初的廣東省兩會上，多名來自深圳的省政協委員就在會上提交提案，呼籲啟動廣深高速磁懸浮試驗線規劃建設的前期研究，並將試驗線納入「粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃」。

今年6月，「廣州市國土空間總體規劃（2018—2035年）」草案透過廣州市人民政府網正式對外公示。該規劃中公布的粵港澳大灣區航空航運鐵路圖顯示，廣深第二高鐵將連接深圳寶安機場與廣州白雲機場。

專家表示，廣深第二高鐵未來投入營運後，往來廣深這座機場可能只需要20多分鐘。且根據規劃，廣深第二高鐵還將將串聯廣州南站、廣州站、廣州東站、黃埔站，可望大幅拉近兩大城市的時空距離。

報導稱，廣深高速磁懸浮城際鐵路將重點參考和應用日本超導磁浮、德國常導磁浮，以及大陸高速磁浮相關技術標準。

大陸自行研發的時速600公里高速磁浮列車，今年5月首度次估開亮相。（新華社）
大陸自行研發的時速600公里高速磁浮列車，今年5月首度次估開亮相。（新華社）
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深圳高鐵機場

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