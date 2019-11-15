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黑衣人設「入境處」攔查人車 港中大高層稱學校被接管

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香港多所大學淪抗爭堡壘 中大遭不明黑衣人接管

2019-11-15 09:03聯合報 記者林則宏／即時報導

香港「大三罷」已經進入第五天，明報指出，包括中文大學、理工大學、城市大學、浸會大學等香港多所大學都已遭身分不明的蒙面黑衣人在校園出入口設「入境處」，攔查進入校園人員，要求出示學生證或記者證等，甚至搜查隨身物品。有中文大學高層稱，中大校園已遭接管。

明報稱，中文大學目前有大量非校內人士在校園內游走，盤查證件及限制超市貨車與消防救護車進出，還有蒙面人駕駛校巴及破壞校內設施，引發學生與員工不滿。

有中大高層說，混雜中大學生及外來者的黑衣人已基本接管校園，中大校長段崇智已離開中大改往其他地方辦公。據稱，大學與各書院昨天中午取得共識，決定勸師生暫離，但不會高調稱為「撤離」，以免觸動示威者神經。

中大學生會會長蘇浚鋒說，知知校園內有非中大人行徑引發師生與員工不滿的問題，目前已經與不同團體討論方案跟進事件。另有中大校友於網上呼籲中大人自行回校守護校園。

星島日報也指出，持續多月的反送中爭議已演變成大學校園內的佔領式抗爭，警方周二晚撤出中大二號橋後，中文大學校園就被不知名黑衣蒙面示威者「接管」，陷入「無政府狀態」，把校園化為抗爭堡壘。目前校內並非所有人都是中大學生或校友，有其他院校甚至一般民眾也入內聲援。

報導稱，中大校園依山而建，易守難攻，目前除中大二號橋外，港鐵大學站、崇基門、四條柱正門也都有示威者駐守。示威者「接管」中大後就設立「檢查站」，由勇武派示威者防守，一開始每個進入校園的人都要出示學生證及進行搜身，以防範警方臥底。但在學生會及前線協調下，改為檢查帶進校園的物品。

香港中文大學據稱已遭身分不名黑衣蒙面抗爭者接管。（路透）
香港中文大學據稱已遭身分不名黑衣蒙面抗爭者接管。（路透）
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