雲南松山／戰役遺址 抗戰中最慘烈戰役之一

2019-11-15 00:21 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／雲南龍陵報導



八年對日抗戰，是中華民族生死存亡保衛戰。在雲南保山龍陵縣，有一處當年中國遠征軍對日抗戰滇西戰役中，最關鍵的松山戰役遺址。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真 分享 facebook 八年對日抗戰，是中華民族生死存亡保衛戰。在雲南保山龍陵縣，有一處當年中國遠征軍對日抗戰滇西戰役中，最關鍵的松山戰役遺址。

松山戰役是八年抗戰中，最慘烈的戰役之一。這場驚天地、泣鬼神的慘烈戰役，不但收復抗戰時中國海上補給線被日軍全面截斷後，唯一的陸上生命線－滇緬公路，得以運送物資前往戰時首都重慶；也是抗戰八年來，中國軍人第一次從日軍手中收復的第一片國土，是中國抗日戰爭從戰略防守到戰略反攻的轉捩點。

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松山戰役遺址，中國遠征軍雕塑群。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真 分享 facebook

松山位於雲南龍陵縣東22公里處，係高黎貢山山脈，雄踞怒江西岸，海拔2200公尺，整個松山由20餘座峰巒構成，綿延20餘公里，南北絕壁、谷深萬丈、溝壑縱橫，處處均有「一夫當關、萬夫莫開」之勢，有「滇緬公路上的直布羅陀」之稱。

松山戰役舊址，南至鷹蹲山、北至黃土坡，地形險要，扼滇緬公路咽喉要塞。1942年5月，日本侵略軍占領龍陵縣後，駐重兵據守；1944年6－9月，中國抗日遠征軍浴血奮戰，全殲日軍3000餘人。遺址內地堡、坑道、戰壕密布，現已開闢供人們參觀。

雲南20萬各族人民，用雙手修築滇緬公路。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真 分享 facebook

松山戰役是滇西抗戰中的關鍵性戰役，是中國戰略反攻階段轉折性戰役，是中國軍隊首次殲滅一個日軍建制聯隊的戰役，被美國西點軍校作為二戰山地叢林攻堅戰經典戰例，錄入教材。

1941年12月日軍偷襲珍珠港成功，太平洋戰爭爆發，日軍全面入侵東南亞；1942年4月底，日軍攻占緬甸臘戌，5月從雲南畹町進入中國境內，國軍在關鍵時刻，斷然炸毀滇緬公路的要道惠通橋，破滅日軍繼續深入直搗昆明、重慶的企圖。

費盡千艱萬苦，援華物資通過滇緬公路抵達昆明。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真 分享 facebook 1942－1944年，中國遠征軍與日軍隔怒江對峙，日軍在制高點龍陵縣松山構築堅固的防禦工事砲兵陣地，切斷滇緬公路；直到1944年抗戰大反攻開始後，這種局面才結束；而整個戰局扭轉的關鍵即在松山戰役，使滇緬公路恢復運輸物資，促成後續龍陵、騰沖戰役告捷，遠征軍兩翼會師，日軍潰敗至緬甸。

中國遠征軍蓄勢兩年後，1944年6月4日全線投入反攻，展開滇西作戰，目標直指松山、平達、龍陵等地。松山戰役先後有四個軍，4萬餘人投入戰鬥。從6月4日開戰到9月7日結束，總計96天，歷經大戰十次，小戰百餘次，遠征軍以犧牲7763人、傷1萬餘人的代價，奪下了松山。