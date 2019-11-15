雲南松山／中國遠征軍雕塑群 緬懷先烈

2019-11-15 00:22 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／雲南龍陵報導



俯視中國遠征軍雕塑群，肅穆震憾。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真 分享 facebook 為了讓後人銘記中國遠征軍的悲壯歷史，在滇西抗戰主戰場雲南龍陵松山戰役遺址，有一處中國遠征軍雕塑群，由廣東佛山著名雕塑藝術家李春華製作捐贈。

雕塑群位於松山主峰子高地南側，占地約17500平方公尺，由402座單體雕塑組成，用東方造像方式，按真人尺度1:1.2的比例塑造，分夏裝士兵、秋裝士兵、冬裝士兵、娃娃兵、砲兵、跪射兵、盟軍、戰車、老兵、女兵、戰馬、將軍、駐印軍、吉普車12種方陣。

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娃娃兵方陣 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真 分享 facebook

娃娃兵方陣，是雕塑群中最靈動的，由3個小方陣組成，娃娃兵的原型根據一張歷史照片，照片中的娃娃兵叫李占紅，貴州人，當年美國戰地記者在滇緬公路旁拍攝這張照片，他年紀僅13歲，但已經是一名「老兵」。怎麼說呢？由於李占紅7歲時，家鄉遭到日軍機轟炸，父母死亡，他成為一名孤兒。兵荒馬亂的年代，為了生存、為了吃上一頓飽飯，像李占紅這樣小孩很多，他們一直跟著中國遠征軍走，被部隊收容，當勤務兵。

老兵方陣，左前座雕像為付心德軍醫官，右前座雕像為劉桂英。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真 分享 facebook

娃娃兵的裝備就是勤務兵的裝備，脖子下的乾糧袋，胸前有口缸、小包，右側有一個水壺，背面有一頂帽子。他們在水源充足的情況下，右側的水壺裡裝的卻不是水，而是鹽巴以及辣椒麵。由於二戰中國遠征軍的物資非常匱乏，吃的都是一些乾糧，難以下嚥，這些鹽巴及辣椒麵，就是比較好的輔料。

老兵方陣，由28座遠征軍老兵雕像組成；方陣前2位老兵，2013年9月3日雕塑群落成之前還健在。其中一位女兵叫劉桂英，她是中國遠征軍第一次入緬甸作戰失利後，走出野人山，唯一在世的女兵。她身旁的付心德老爺爺，滇西反攻中是軍醫官，被稱為是「軍中的活化石」，享年114歲。