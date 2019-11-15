親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

雲南松山／坑道爆破法 經典殲敵戰例

2019-11-15 00:22聯合報 特派記者胡明揚／雲南龍陵報導

怒江，是抗戰時阻隔日軍入侵昆明、重慶的天然屏障。 記者胡明揚／攝影 圖／本報...
怒江，是抗戰時阻隔日軍入侵昆明、重慶的天然屏障。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真
分享
松山戰役遠征軍進攻作戰中最大的亮點，就是運用李彌將軍主持的「坑道爆破法」，從距敵堡150公尺處秘密挖掘坑道，以多達3噸的炸藥，一舉摧毀了日軍高地堅固工事砲兵陣地。

松山居高臨下，易守難攻，日軍在制高點松山大小山頭上，構築了堅固的鋼筋水泥工事，這些工事合計30個陣地，縱橫交錯，四通八達，密如蛛網，戰壕長達12.6公里。日軍宣稱松山是「東方的馬其諾防線」，狂言：「中國軍隊不死10萬人，休想攻取。」

當時日軍在此建了兩個堡壘，每個堡壘相當於一間三層樓的房子，下層用於儲物和休息，中層用於火砲射擊，上層用於砲兵瞭望和步兵射擊之用。上面的被覆層多達7層，被覆厚度達到12.6公尺。這兩個堡壘由75名士兵把守，被國軍爆破之後，有4人震昏被俘，其餘全部被炸死；而山頭高度也降低5公尺，可以想見爆炸的威力。

中國遠征軍即時炸毀惠通橋，阻斷日軍入侵雲南。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵...
中國遠征軍即時炸毀惠通橋，阻斷日軍入侵雲南。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真
分享

而最慘烈的戰鬥，是位於一座小山峰「肉搏山戰場」。當高地堡壘爆破後，遠征軍與日軍發生了多次的短兵相接，由於中國軍隊單兵作戰素質不如日本兵，一次次的拼殺，都處於下方。國軍指揮官衛立煌將軍用望遠鏡看到了這一幕，急了，打電話命令一批敢死隊員衝上山頭；當中日兩軍士兵拼殺在一起時，衛立煌含淚下令讓砲兵全部砲火覆蓋這個山頭，把中日兩軍士兵全都炸死。最後清掃戰場，發現了62對遺體摟抱、撕咬在一起，並滿地散落斷手、斷腳、眼珠、耳朵、腸肺、殘骸，慘不忍睹。

松山戰役是中華民族命運的轉捩點，很多學者認為：「一江一橋，改變了一個國家和一個民族的命運。」一江就是怒江，一橋就是惠通橋。惠通橋的爆破，怒江天險的阻隔，加上中國軍民的浴血奮戰，松山戰役打破滇西戰役僵局，最終打通滇緬公路奠定基礎，拉開中國大反攻序幕。

相關新聞

雲南松山／滇緬公路 血肉鑄成的抗戰生命線

2019-11-15 00:23

雲南松山／中國遠征軍雕塑群 緬懷先烈

2019-11-15 00:22

雲南松山／戰役遺址 抗戰中最慘烈戰役之一

2019-11-15 00:21

女性雙腿當拱門 酒吧雙11挨轟「噁心」被罰

2019-11-14 15:30

騰訊大翻車 奧迪廣告錯放英菲尼迪宣傳視頻

2019-11-14 15:27

圓明園12生肖獸首銅像還缺5 龍首傳曾現身

2019-11-14 15:24

三門媽祖信眾 首次相聚金門論「成功」

2019-11-14 14:53

神奇透明世界 吳子熊玻璃藝術館

2019-11-14 14:21

到皤灘古鎮 賞仙居針刺無骨花燈

2019-11-14 14:21

佛宗道源天台山 濟公文化在故居

2019-11-14 14:20

臨海剪紙 一剪之巧奪神功

2019-11-14 14:20

江蘇爆炸案前車之鑑 中國著手整治化工產業

2019-11-14 14:12

大陸追星多失控？ 她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

2019-11-14 11:00

廣西長壽鄉 巴馬力推養生旅遊

2019-11-14 04:37

重慶法院 強化涉外商事審判

2019-11-14 04:37

提高快遞包裝循環使用 上海交大推「回箱計劃」

2019-11-14 04:35

流落海外 馬首銅像重回圓明園

2019-11-14 04:33

上海昆劇團 布魯塞爾贏得掌聲

2019-11-14 04:32

裝甲車開路　港警在德輔道抓捕示威者

2019-11-13 20:21

內蒙2人確診染鼠疫在京隔離 醫院：一切在掌控中

2019-11-13 17:18

1字就10萬！廣東景區賞70萬求「觀音山上觀山水」下聯

2019-11-13 17:17

曾親題「馬嶺山房」 蔡元培故居1.5億求售

2019-11-13 17:15

停貸新疆再教育營 世銀實地檢查：未證實涉虐維族人

2019-11-13 17:12

中國疑再爆非洲豬瘟疫情 官方無通報紀錄

2019-11-13 17:11

西安絕美千年銀杏 紅到海外 傳為唐太宗手植

2019-11-13 17:06

急叩「7700」…東航班機 8分鐘萬米降6000米

2019-11-13 15:47

雲南無業男闖幼兒園潑強鹼 師生54人被灼傷

2019-11-13 15:44

流落海外159年 圓明園馬首銅像將「回歸」圓明園

2019-11-13 14:53

雙11「火」！河南快遞車燒光13噸包裹 廣州快遞點也火災

2019-11-13 14:24

一生一次的終極假期：中國大陸頂級酒店

2019-11-13 09:20

「香飄飄」賣「鹿角巷」？大陸冒牌奶茶橫行

2019-11-13 08:39

廣角鏡／雲南初冬之美

2019-11-13 03:24

創業之芯賽 首次引入導師制

2019-11-13 03:23

海南生態改革 韓正深入調研

2019-11-13 03:22

廣西糧食物流園 拼圖快完成

2019-11-13 03:22

廣角鏡／千年銀杏 滿地金葉

2019-11-13 03:16

安徽推創新 激活高質量發展

2019-11-13 03:15

東航深圳飛上海班機 萬米高空急降至3千米

2019-11-12 20:24

入秋賞銀杏 長興第七屆銀杏節登場

2019-11-12 16:13
看更多

熱門文章

為何返台仍不願念國內大學？香港台生家長道出心聲

2019-11-14 19:32

習近平：止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務

2019-11-14 22:18

抗爭急劇升溫！林鄭急召內閣謀對策 傳宵禁、提升武力成選項

2019-11-14 10:22

上百名陸生上傳個人證件撐港生：自由不死 中共必亡

2019-11-14 16:23

港府官員稱：情勢急轉直下 香港陷無政府狀態

2019-11-14 15:12

影／香港中文大學70多名台籍學生專案搭機返台

2019-11-14 02:46

中文大學有香港霍格華茲美名 「中大人」張曼娟不捨：心痛如絞

2019-11-14 15:43

港警朝理大射催淚彈 反遭箭襲

2019-11-14 09:56

大陸光棍節辦百人相親 卻因這件事女生全走光

2019-11-14 20:43

獨／被指神隱 港城大校長郭位：團隊6月起密切關注事態

2019-11-14 13:47

大學校園淪反送中抗議戰場 香港大學生怎麼說

2019-11-14 21:42

香港教育局宣布 全港學校明天至周日繼續停課

2019-11-14 12:00

警署遇襲射催淚彈驅散 警疑擊中15歲少年頭破血流未脫險境

2019-11-14 07:28

影／香港示威者武力升級 弓箭標槍阻港警入校園

2019-11-14 15:23

15歲少年疑中催淚彈命危 叔叔：為何警察要射頭？

2019-11-14 10:37

大學校園暴力持續 港警在理大附近射催淚彈

2019-11-14 18:28

港警闖校園 漢學家白傑明：北京無能港府愚笨

2019-11-14 08:42

大陸追星多失控？ 她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

2019-11-14 11:00

陸官媒警告香港自我修正時間無多

2019-11-14 09:11

反送中衝突升級 港鐵宣布：15個車站今晚8時關閉

2019-11-14 18:18

她風衣遭列車夾住使出「金蟬脫殼」 網友嘆「上班族的心酸」

2019-11-14 16:52

傳武警將進入校園台生急撤 過程「就像戰爭逃難」

2019-11-14 13:56

持續騷亂港人恐慌加劇 超市食品遭搶購一空

2019-11-14 10:01

反示威人士持棍圍毆黑衣人 有女子疑被捉走

2019-11-14 13:07

香港局勢動盪 國立東華大學提供在港台生返台免費試讀

2019-11-14 09:53

在港台生大撤退 香港科大、理大台生也要回台了

2019-11-14 18:11

《環時》引述消息人士指出 香港周末或實施宵禁

2019-11-14 16:31

習近平：香港暴力犯罪 嚴重挑戰「一國兩制」原則底線

2019-11-14 22:28

港警稱中大校園成暴徒兵工廠 與恐怖主義走近一步

2019-11-14 16:59

招聯會：赴港台生返台就學比照311模式以外加名額入學

2019-11-14 18:09

曾稱港青殺紅眼暴徒 葉毓蘭：民主無法治基礎是假的

2019-11-14 10:57

香港教長：全港停課是沒有選擇的決定

2019-11-14 18:24

香港高層昨夜會議 若更強硬也將承受後果

2019-11-14 16:57

港立法會議員：若宣布宵禁 嚴重打擊金融中心地位

2019-11-14 13:45

香港紅磡海底隧道收費亭、電箱多處被縱火

2019-11-14 21:35

香港學校停擺 傳廣東將助港生轉至大灣區就讀

2019-11-14 09:50

紅磡砂石車衝路障被擲汽油彈 車身起火

2019-11-14 20:42

15歲少年疑遭催淚彈擊中頭 港警：不知其在場原因

2019-11-14 18:26

土豪婚禮超狂！為博老婆一笑 他包直升機灑下鮮花紅包雨

2019-11-14 16:56

香港街頭活動本周迄今已近百傷 多人命危

2019-11-14 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top