雲南松山／坑道爆破法 經典殲敵戰例

2019-11-15 00:22 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／雲南龍陵報導



怒江，是抗戰時阻隔日軍入侵昆明、重慶的天然屏障。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真 分享 facebook 松山戰役遠征軍進攻作戰中最大的亮點，就是運用李彌將軍主持的「坑道爆破法」，從距敵堡150公尺處秘密挖掘坑道，以多達3噸的炸藥，一舉摧毀了日軍高地堅固工事砲兵陣地。

松山居高臨下，易守難攻，日軍在制高點松山大小山頭上，構築了堅固的鋼筋水泥工事，這些工事合計30個陣地，縱橫交錯，四通八達，密如蛛網，戰壕長達12.6公里。日軍宣稱松山是「東方的馬其諾防線」，狂言：「中國軍隊不死10萬人，休想攻取。」

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當時日軍在此建了兩個堡壘，每個堡壘相當於一間三層樓的房子，下層用於儲物和休息，中層用於火砲射擊，上層用於砲兵瞭望和步兵射擊之用。上面的被覆層多達7層，被覆厚度達到12.6公尺。這兩個堡壘由75名士兵把守，被國軍爆破之後，有4人震昏被俘，其餘全部被炸死；而山頭高度也降低5公尺，可以想見爆炸的威力。

中國遠征軍即時炸毀惠通橋，阻斷日軍入侵雲南。 記者胡明揚／攝影 圖／本報龍陵傳真 分享 facebook

而最慘烈的戰鬥，是位於一座小山峰「肉搏山戰場」。當高地堡壘爆破後，遠征軍與日軍發生了多次的短兵相接，由於中國軍隊單兵作戰素質不如日本兵，一次次的拼殺，都處於下方。國軍指揮官衛立煌將軍用望遠鏡看到了這一幕，急了，打電話命令一批敢死隊員衝上山頭；當中日兩軍士兵拼殺在一起時，衛立煌含淚下令讓砲兵全部砲火覆蓋這個山頭，把中日兩軍士兵全都炸死。最後清掃戰場，發現了62對遺體摟抱、撕咬在一起，並滿地散落斷手、斷腳、眼珠、耳朵、腸肺、殘骸，慘不忍睹。

松山戰役是中華民族命運的轉捩點，很多學者認為：「一江一橋，改變了一個國家和一個民族的命運。」一江就是怒江，一橋就是惠通橋。惠通橋的爆破，怒江天險的阻隔，加上中國軍民的浴血奮戰，松山戰役打破滇西戰役僵局，最終打通滇緬公路奠定基礎，拉開中國大反攻序幕。