雲南松山／滇緬公路 血肉鑄成的抗戰生命線
抗戰時期日軍全面占領大陸沿海，國民政府退守西南一隅，滇緬公路成為唯一對外交通運輸的「輸血線」。這條公路，可說是用血淚修築而成，被譽為「血肉鑄成的抗戰生命線」。
興建滇緬公路(雲南到緬甸的公路)，確保大陸西南對外交通運送物資暢通無阻。當時雲南20萬各族人民在極端困難的條件下，憑著原始落後的築路工具，從1937年12月至1938年8月底，僅用9個月的時間，實現滇緬公路全線基本通車，震驚中外。英國泰晤士報形容：「中國繼萬里長城、京杭大運河之後，第三大人工奇跡。」
滇緬公路起於雲南昆明，止於緬甸臘戍，全長1146.1公里，雲南段全長959.4公里，其中昆明至下關段已於1935年修通土路。1938年初，滇緬公路沿線約20萬各族人民被徵集，絕大部分是老人、婦女和孩子（雲南的青壯年大都已開赴中原參加抗戰）。由於嚴重缺乏施工機械，他們只能用自己的雙手，修築一條世界最崎嶇、長達上千公里的公路。
滇緬公路修建之難，主要難在公路經過的80％路段是崇山峻嶺，築路者只能通過爆破來開山劈石，強行開闢出道路。
滇緬公路不僅穿越了中國最崎嶇的山區，而且也跨越了中國最湍急的河流：怒江和瀾滄江。1938年，怒江和瀾滄江上一共架起了3座大型的鋼索大橋，分別是：惠通橋、昌淦橋和功果橋。這些橋成為滇緬公路上的咽喉，沒有它們，滇緬公路的暢通就無從談起。
為修築滇緬公路，雲南各族人民付出巨大的犧牲，因築路死傷的民工達3000餘人。滇緬公路竣工不久，就成為中國對外的唯一運輸通道，在抗日戰爭中，起到非常重要的作用。
據不完全統計，整個抗戰期間，滇緬公路共輸入戰略物資近50萬噸，援華物資以美國為主，物資主要包括汽油、槍彈、輪胎、汽車、麵粉、醫療器械及藥品等。
有了公路，還需大批能駕車、擅修理的司機和修理工。國民政府聯繫到南洋著名愛國華僑領袖陳嘉庚，號召南洋愛國華僑青年報名，回國支援抗戰。經過挑選，3200餘名南洋華僑機工分批趕赴昆明，經短期培訓後，投入滇緬公路搶運抗戰物資緊張危險的運輸工作。
但犧牲也是巨大的，在滇緬公路通車3年多的日子，有1000多名南僑機工血灑滇緬公路，為國捐軀。1000多個日子，平均每天就有一名南僑機工犧牲；1146公里長的滇緬公路，平均每1公里，就留下一名南僑機工的英魂。
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