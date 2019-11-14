紅磡砂石車衝路障被擲汽油彈 車身起火

2019-11-14 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



大批示威者自今早起一直在香港紅磡一帶聚集。入夜後，示威者仍在漆咸道南聚集及堵路。有砂石車因衝過路障而被示威者投擲汽油彈，車身起火。另外，一輛運送物資的私人轎車也在場被堵。

據星島網，晚上7時許，在暢運道及科學館道仍有路障，而地上亦佈滿磚頭。期間，一輛載有建築材料的38噸砂石車駛至，並衝過現場的路障，砂石車的後照鏡破裂。司機隨後下車，有示威者不斷以鐳射燈照向他，其後讓他離開。由於車輛熄火，司機只能將砂石車停在現場。

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砂石車司機張先生在受訪時表示，由於各處都有堵路，原本打算在柯士甸道向火車站方向離開，誰料此處亦有路障，但因車長限制而無法調頭。他不知道路面上有釘子，打算通過路障，但被在場示威者投擲汽油彈，車身帆布起火。砂石車熄火，他只能在收拾物品後獨自離開。

在上水，防暴警察傍晚噴射多枚催淚彈，驅散在場聚集的市民。

中午時北區大會堂有一批持武器男子，向路人襲擊後，自下午起有人在上水中心一帶聚集，約5時半，防暴警員在龍豐花園及新都廣場施放胡椒噴劑，一度舉黑旗。