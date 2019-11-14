不只內蒙 甘肅9月曾出現鼠疫死亡病例
2019-11-14 19:47中央社 北京14日電
兩名中國內蒙古自治區患者在北京確診鼠疫的消息引發關注後，陸媒今天引述官方消息報導，甘肅省9月就曾傳出一例鼠疫病例，患者已死亡。
北京新京報網今天引述中國國家衛生健康委員會此前通報的傳染病疫情數據說，今年1至8月，中國大陸鼠疫病例發病數和報告數均為0，但是9月鼠疫發病數和死亡數都為1例，地點在甘肅。
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據官方消息，甘肅酒泉市阿克塞縣9月27日報告1例疑似鼠疫病例，29日確認為敗血型鼠疫，酒泉市立即啟動鼠疫控制預案三級應急響應，疫情獲及時撲滅，10月6日終止鼠疫控制預案三級應急響應。
中國疾控中心日前發文指出，鼠疫目前在中國已經非常少見，但並未絕跡，近年來一直有散發病例。
新京報網則報導，中國大陸近年來發生的鼠疫疫情中，有多例與旱獺（土撥鼠）有關。
至於這次北京確診鼠疫的內蒙患者為何感染，目前尚未得知。中國國家衛健委已派專家赴當地指導展開病例溯源工作，查明傳染源和傳播途徑。
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