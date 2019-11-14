騰訊大翻車 奧迪廣告錯放英菲尼迪宣傳視頻

2019-11-14 15:27 世界日報 中國新聞組／北京14日電



騰訊糗大了！日前發出一段奧迪Q8視頻廣告，但眼尖的車友立馬發現，播放的是英菲尼迪車型的宣傳視頻；該視頻在朋友圈引起刷屏熱議，騰訊針對此烏龍事件也發表致歉聲明並下架廣告，不過，兩車商的暖互動，更讓網友嘖嘖稱奇。

每日經濟日報報導，事發後，騰訊廣告發布致歉聲明，表示朋友圈廣告出現了素材上傳錯誤問題，並立即下架了相關廣告。而「受害者」奧迪在朋友圈就烏龍廣告回應稱：「感謝大家對全新品牌旗艦奧迪Q8以及友商全新產品的關注。」

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據報導，另一個主角英菲尼迪則淡定在官微po出兩大品牌車標合二為一的圖片並@奧迪表示：「懂你，兄弟。送給英菲尼迪的30周年生日賀禮收到。」奧迪則在評論區暖心互動稱：「Infiniti，是個超級棒的名字，我喜歡叫你無『無限』。」

騰訊日前發出一段奧迪Q8視頻廣告，但眼尖的車友立馬發現，播放的是英菲尼迪車型的宣傳視頻。圖取自／網路照片 分享 facebook